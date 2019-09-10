強調長照重要性 總統：原鄉長輩是珍貴寶貝

總統蔡英文（右）10日下午前往桃園市渴望園區參加「108年原住民族文化健康站計畫負責人研習營」活動，蔡總統特別強調原鄉長照重要性，因為長輩是部落裡面最珍貴的寶貝。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月10日

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）總統蔡英文今天參加原住民族文化健康站強調原鄉長照的重要性，因為長輩是部落裡面最珍貴的寶貝，只要長輩受到充分照顧，原住民族語言、文化就會更順利傳承。

總統下午前往桃園市渴望園區參加「108年原住民族文化健康站計畫負責人研習營」活動，並與數百位原住民合影，展現高度親和力，原住民也回以熱烈的掌聲，氣氛熱烈。

總統在致詞中表示，過去三年，她幾乎每一次走訪原鄉部落時候，都會要求到當地部落文化健康站，看一看長照服務推動的情況，因為「長輩是部落裡面最珍貴的寶貝，只要長輩受到充分照顧，原住民族語言、文化就會更順利傳承，原住民族年輕人負擔也會因此減少。」

總統說，她很高興跟大家報告，在中央、地方政府攜手合作之下，原鄉部落健康站越做越好，數量成長3倍，年度經費成長7倍，服務範圍從原鄉到都會區。

總統說，藉由擴大長照2.0服務範圍，照服員人數持續增加，創造大批工作機會，薪資也增加，政府也投入龐大經費，讓老人家感到方便與舒適。

總統說，承辦文化健康站大都分是在地組織，包括計畫主持人、照服員也幾乎都來自部落的優秀人才，今天很高興看到全國文健站計畫主持人齊聚一堂，一起來提升專業能力，相信透過大家的努力，不但長輩身體更健康，臉上笑容會更多，各地原鄉部落一定更茁壯，更有活力，讓部落年輕人來照顧部落長輩是一幅美麗風景。

總統隨後頒獎給全國各地有功於文化健康站的人員，感謝她們對原鄉的奉獻。（編輯：李錫璋）1080910