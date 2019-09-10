柯文哲曾徵詢列不分區 賴香伶：意願非常低

台北市勞動局長賴香伶（圖）10日下午證實，曾接獲台北市長柯文哲徵詢列入不分區立委，但她意願相當低，認為自己在勞動局長一職還有很多事要做。中央社記者梁珮綺攝 108年9月10日

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲今天說，陸續徵詢一些人才列不分區立委，包括勞動局長賴香伶。不過，賴香伶表示意願相當低，任內還有很多事要做，局長一職想「做好做滿」。

柯文哲上午出席「台北市居住正義2.0記者會」，會後接受媒體訪問時表示，他已陸續徵詢人才列入不分區立委，會親自與對方談，包括賴香伶，至於不分區排序，會再討論。

賴香伶下午受訪時證實有接獲徵詢，她的回應是「意願非常低」，也有向柯文哲表明「做好做滿」的想法，目前如住院醫師納勞基法、平台經濟foodpanda等衍生的雇用與承攬問題，比較是當務之急。

賴香伶認為，不分區立委是一件嚴肅、慎重的事，特別小黨更要慎重其事，且不分區是羅列專才一個很好的平台，柯文哲能廣召很多英才與專業者，她說，自己在勞動局長一職還有很多事要做，若柯能招攬全心全意為政黨發展的人，是最好的。

至於會不會推薦勞權、社福專業的人才給柯文哲，賴香伶坦言，不分區立委有個正式門檻是加入政黨，很多勞團的人過往傾向與政黨保持距離，也許會與政黨合作，但未必加入，「推薦歸推薦」。

談到目前要著手的業務，賴香伶說，每年業者、受雇者、學界、執法者4個單位會舉辦大型論壇，今年她挑了foodpanda議題，討論如何落實勞權保障，而住院醫師納勞基法部分，則是與衛生局合作成立一個入場輔導的協助平台，了解第一線實況，再進行調整。（編輯：李亨山）1080910