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天下施政民調 總統：現任市長應以市政優先

最新更新：2019/09/10 16:16
總統蔡英文（右）10日表示，民選的首長都背負民意很大的壓力，「人民投票給我們，就表示人民對我們是有期待，把我們的工作做好」，同樣的道理，現任市長都應該以市政優先。圖左為桃園市長鄭文燦。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月10日
總統蔡英文（右）10日表示，民選的首長都背負民意很大的壓力，「人民投票給我們，就表示人民對我們是有期待，把我們的工作做好」，同樣的道理，現任市長都應該以市政優先。圖左為桃園市長鄭文燦。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月10日

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）總統蔡英文今天表示，民選的首長都背負民意很大的壓力，「人民投票給我們，就表示人民對我們是有期待，把我們的工作做好」，同樣的道理，現任市長都應該以市政優先。

天下雜誌2019縣市首長施政滿意度調查公布，總統下午被問到台北市長柯文哲近日對民進黨政府的批評時表示，「近來柯市長指教也滿多的，與其事事評論，倒不如專心地把他的市政做好。」

總統隨即笑著轉身，向身旁的桃園市長鄭文燦說，「我們這裡就有一個六都第一名的市長」，並要鄭文燦說幾句話。

鄭文燦笑著表示，「我覺得當市長要專注，要一步一腳印，市政是累積的，坦白講，要熟悉市政是需要時間，但是如果說要競選總統或其他工作的話，那勢必是要分心的，我想這是一個無可迴避的問題。」

記者問到，有關台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜在調查中名次不佳，總統則說，民選的首長都背負民意很大的壓力，「人民投票給我們，就表示人民對我們是有期待，把我們的工作做好，同樣的道理，包括現任市長鄭文燦等人，都應該以市政優先」。（編輯：李錫璋）1080910

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