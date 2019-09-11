韓國瑜國政團新增4組 錢薇娟任體育組召集人

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團今天公布第二波成員名單，新增體育、客家、原住民、觀光等4小組，體育組由前女籃國手錢薇娟擔任召集人、客家組召集人則為前客委會主委劉慶中、原住民組召集人為前原民會主委林江義。

國政顧問團總召張善政辦公室今天發布新聞稿指出，日前公布的國政顧問名單有20個小組，包含可公開和不能公開者成員近200人，為使國政規劃更完善且全面性，今天公布第二波名單，國政顧問團另新增體育、客家、原住民以及觀光等4小組。

在體育方面，張善政辦公室表示，有感於每逢重大國際體育賽事，就暴露出許多選手培訓、資源不足、選手職涯發展等問題，因此成立體育小組，期盼能增強全民競技實力，透過國家運動賽事產業提升國家能見度，體育小組由前女籃國手錢薇娟擔任召集人。

台灣是多族群國家，客家族群人口在台灣有將近420萬人，客家小組召集人由前行政院客家委員會主委劉慶中擔任，他將會召集北中南各區域的客家學者及有志客家青年共同討論出最踏實的客家政策。

截至108年7月內政部的統計數字，全台原住民總人口數逾56萬人，基於保障原住民族的地位及政治參與，以及對其教育文化、交通、醫療、社福等方面的保障同時促進發展，原住民小組召集人由前原民會主委林江義擔任，成員包括熟稔原住民文創產業發展研究的開南大學教授尤天鳴以及桃園市議會議員簡志偉。

張善政辦公室指出，觀光部分原屬於國政顧問團交通政策組，但由於國政顧問們提出許多具有份量的觀光政策創見，可以讓觀光業脫離低迷，脫胎換骨，因此將觀光成為個別的小組。觀光組的成員包括學者、民宿旅館業者及旅遊數據分析業者，他們將制定出涵蓋地區性、全國性甚至國際性視野的觀光政策。

此外，原本的社福小組納入新住民政策研擬，盼能借助國民黨立委林麗蟬以及前內政部移民署署長莫天虎對新住民事務的觀察與了解，制定出最符合新住民需求的政策。

張善政辦公室表示，國政顧問團成立至今，各小組密集召開會議研討政策，力求讓韓國瑜的政見符合民意，而非只為喊口號作秀的選舉策略。（編輯：林淑媛）1080911