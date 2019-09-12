藍委質疑新身分證具監控功能 內政部：無法追蹤

國民黨立委許毓仁12日指出，由內政部委託中央印製廠發包的「PC晶片卡及印製設備乙式」招標文件中，明確寫著「具備追蹤機制」，與香港政府目前換發的智慧身分證，同樣具有無線射頻辨識（RFID）功能，並表示香港公民團體皆已自發「防掃描卡套」來防堵個資外洩，批評內政部恐有侵犯人民權益的重大疑慮。中央社記者裴禛攝 108年9月12日

（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨立委許毓仁今天質疑，數位身分識別證具有追蹤機制，應暫緩推動；內政部回應，數位身分識別證不會主動發送訊號、洩漏位置，晶片寫入個人化資料，即啟動亂數序號機制，無法追蹤。

許毓仁今天與國民黨立委林麗蟬、中研院資訊所副研究員莊庭瑞、開放文化基金會董事李柏鋒等人召開記者會指出，由內政部委託中央印製廠發包的「PC晶片卡及印製設備乙式」招標文件中，明確寫著「具備追蹤機制」，恐有侵犯人民權益的重大疑慮。

許毓仁表示，換發新式晶片身分證的標案程序有瑕疵，按原規劃，應等到10月規劃案結案，供外界公開閱覽其建議內容後，才會進一步討論晶片卡技術規格，沒想到相關規劃還沒結案，內政部就委託中央印製廠公布卡片及晶片規格的公開閱覽書，相關招標文件的規格書中竟還列出需「具備追蹤機制」、可「進行晶片之追蹤」等條件。

許毓仁說，若不是接獲陳情爆料，標案恐怕已經發包出去，「這不是監控，那什麼才是監控」，根本是想藉著換發的名義來偷渡政府欲監控人民之實；日前與香港眾志秘書長黃之鋒會面時，對方即提出疑慮，並表示香港公民團體皆已自發內含錫箔材質的防掃描卡套來防堵個資外洩，難道台灣政府比港府還要倒退。

對於許毓仁的質疑，內政部也召開記者會回應，內政部戶政司長張琬宜表示，未來數位身分識別證（簡稱New eID）不會主動發送訊號，不會洩漏位置，不會蒐集民眾使用軌跡，晶片寫入個人化資料後，即啟動亂數序號機制，根本無法追蹤。

張琬宜說，中央印製廠招標公告對晶片安全管理的規格是依據ISO 14443及ICAO之國際安全標準規範訂定，每個晶片都有專屬識別碼（unique ID, UID，也就是chip id），在內政部核可下，中印會以UID資訊記錄卡片生產履歷，避免晶片外流、盜用或不當使用，未來此UID亦可做為辨識晶片卡是否為偽變造卡之用，是生產過程中重要的安全管控機制。

張琬宜也說，New eID是一張晶片卡，只有身分識別的功能，是自然人憑證的升級版，使用時跟自然人憑證一樣，不會連回憑證中心，自然不會留下任何紀錄；晶片已存有個人身分基本資料，無須連回內政部取用個資，且晶片設有分區加密保護機制，同時服務機關必需先得到內政部許可及民眾同意下，方能讀取晶片資料。（編輯：林興盟）1080912