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總統社群科技戰出新招 推中秋動態賀卡專屬祝福

最新更新：2019/09/12 19:51

（中央社記者溫貴香台北12日電）明天是中秋節，總統蔡英文的社群科技戰再出新招，推出「中秋動態賀卡」，邀請LINE友上傳照片，就可獲得總統回傳的「中秋動態賀卡」，總統親自獻聲祝福。

這是繼總統官方LINE@持續推出小英同框照、七夕父親節賀卡的活動，粉絲可獲得「LINE友獨家限定」的尊榮感，這次推出動態賀卡，要和所有民眾一起賀中秋，讓中秋賀卡成為「行動看板」，透過手機讓支持者傳給親友賀節。

總統蔡英文連任辦公室發言人廖泰翔晚間表示，總統在初選期間推出的「小英同框照」大受歡迎。今年利用中秋佳節再推新招動態賀卡，讓粉絲不但可以上傳與親友合照製作專屬中秋動態賀卡，還可以轉傳給親友，為親友送上最獨一無二的總統級祝福。

廖泰翔表示，中秋節是重要的節日，許多人在這一天向親友傳遞心意，中秋動態賀卡活動，可以讓總統成為民眾與親友之間最重要的橋梁，拉近彼此距離。

他說，動態賀卡設計活潑，卡片上蔡總統「全家出動」獻上祝福，身旁除了有愛貓想想、阿才，愛犬Bella、Bunny和Maru也出「動」，以Q版動畫形象，揮舞雙手為大家獻上祝福。總統本人並為LINE友獻聲祝福，在賀卡錄音表示「我是蔡英文，祝福大家月圓人團圓，中秋節快樂！」，節慶味十足。

廖泰翔說，中秋動態賀卡活動從今天晚上開跑到9月15日晚間截止。只要在這段期間趕快加入蔡英文官方LINE@帳號，就可以不限次數上傳照片製作專屬賀卡，呼籲大家趕快相揪親友加入小英LINE，製作專屬祝福。（編輯：蘇志宗）1080912

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