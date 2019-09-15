石木欽涉不當行為請辭 藍委要蔡總統道歉

（中央社記者陳俊華台北15日電）公懲會前委員長石木欽涉不當行為，日前請辭。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，此案因司法院長許宗力督導不周，應下台負責，總統蔡英文用人不當，也要向全民道歉。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋向中央社記者表示，據司法院調查，石木欽的不當行為是在民國86年到103年間，這段期間石木欽的行為曾被檢舉過，但前總統馬英九時期從來沒查過，現在蔡總統放手去查，「國民黨還要噴口水嗎？」該怎麼辦就怎麼辦，就是如此。

司法院13日指出，石木欽在86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長任內，涉嫌為友人就訴訟案件提供法律意見；於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象，司法院將依法追究其應負行政責任。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長林奕華、許毓仁上午在立法院舉行記者會。曾銘宗說，身為公懲會首長，卻發生此種重大違紀醜聞，真是太諷刺、太離譜、太誇張，國民黨予以最嚴厲譴責。

曾銘宗表示，公懲會委員長是特任官，由司法院長甄選推薦，並經總統同意後任命，石木欽的不當行為，在4年前就立案調查，卻在106年底由蔡總統任命，升任公懲會委員長，發生這樣重大司法醜聞，司法院長督導不周，應下台負責，蔡總統用人不當，要向全民道歉。

許毓仁表示，司法院的新聞稿中說「未發現司法官涉及犯罪，但查到有司法官行為失當情事」，用這種繞口令的方式，有沒有追過金流、帳戶，難道吃頓飯就有行為失當的問題？只用影射方式沒有清楚調查，讓司法公信都掃在地上。（編輯：鄭雪文）1080915