台企聯會長：望在陸台人皆不受中共代理人法影響

（中央社記者沈朋達台北15日電）海基會日前舉行台商聯誼會，相關官員在會中澄清，「中共代理人」修法無涉台商。對於政府回應，全國台企聯會長李政宏今天表示肯定，但仍希望所有在陸台人皆不受該法影響。

海峽交流基金會14日舉行大陸台商秋節聯誼座談會，睽違3年，中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（全國台企聯）再由會長李政宏帶隊出席，並表達對「中共代理人」修法的擔憂。

據了解，海基會副董事長兼秘書長姚人多在會中表示，台商的聲音，政府相關單位都聽進去了，並會盡一切方法反應意見和溝通說明。

他也指出，陸委會日前已澄清，相關修法不會影響正常商務運作、不會限制台商投資經營與權益，加入台商協會的幹部也不會就此受到影響。

姚人多也引用大陸委員會主委陳明通日前的說法，希望台商「放心、放心，再放心」。

陸委會副主委邱垂正則強調，「加入台商協會的幹部，跟未來修法可能規範的對象，都沒有關係」。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋也表示，修法規範的對象不是台商，而是相關政黨或特定媒體；未來會進行微調，避免製造台商不必要的困擾。

對此，李政宏15日受訪時表示，對於政府的回應，全國台企聯持肯定態度；但他強調，不單單是台商，未來希望包括台幹、台生和台師等在陸台人群體，都不會受到這部「惡法」的影響。因此，全國台企聯認為最好不要修法，也會持續關注相關修法進度。

李政宏7月受訪時，就曾質疑政府對「中共代理人」定義不夠明確。全國台企聯8月時也曾發聲明表示，政府推動增訂「所謂的中共代理人條款」，讓台商人心惶惶，擔心「躺槍中招」。

全國台企聯是由中國各地台灣同胞投資企業協會為主所組成的社會團體，業務主管單位是中國國務院台灣事務辦公室，並接受中國民政部的業務指導和監督管理。國台辦主任劉結一是名譽會長。（編輯：林克倫）1080915