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巡護八號公海護漁 航程約北高26趟

最新更新：2019/09/17 17:59

（中央社記者程啟峰高雄17日電）海洋委員會海巡署艦隊分署「巡護八號」今天從高雄港啟航前往中西太平洋展開為期60天的公海護漁任務。海巡署表示，總航程約1萬浬，相當於台北至高雄航行26趟。

「巡護八號」這次接續執行今年第3航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，自高雄出港後將執行為期60天的公海漁業巡護任務。包括海洋委員會副主委蔡清標、海巡署長陳國恩及艦隊分署長謝慶欽於「巡護八號」出航前登船致贈加菜金，為出勤同仁加油打氣。

海巡署指出，「巡護八號」此行巡邏區域橫跨沖之鳥海域及中西太平洋公海的袋狀海域，並將於馬紹爾馬久羅港整備10天，預計11月15日返台。

巡航期間將依「中西太平洋漁業委員會」規定，檢查台灣及締約國漁船有無違規捕魚或其他不法情事，並代表政府慰勉在海域作業的漁民辛勞，總航程約1萬浬（1萬8530公里），相當於台北至高雄航行26趟之遙。

海巡署表示，「巡護八號」今年2月執行「穩鵬號」漁船公海喋血救援案，航往印度洋成功緝凶並戒護漁船返台。這次「巡護八號」同樣身負守護公海及保障漁民作業安全重任，展現台灣遠洋執法能力。（編輯：黃世雅）1080917

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