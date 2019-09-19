柯文哲讚數飆升被疑買網軍 柯昱安駁斥

（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市長柯文哲歷經十幾萬粉絲退讚之後，粉專「聲量看政治」表示，觀察到大量補讚現象，「很大可能性是買的」。而北市府幕僚柯昱安表示，絕非北市府或台灣民眾黨所為。

粉專「聲量看政治」表示，從8月1日起至昨日，柯文哲臉書退粉數突破16萬人，而從今天下午則觀察到柯文哲臉書有大量讚數湧入，兩小時暴增逾7000人。並表示短時間要超過1000讚以上，基本上若無一定重要事件影響，「如果小編猜得沒有錯的話，很大可能性是買的」。

「聲量看政治」表示，過去柯文哲粉絲專頁按讚數短時間暴增的現象，只有在世大運與去年11月24日的九合一大選才發生過，除此之外，即不再有自然發生的短期粉絲按讚爆增的現象出現。

前台北市政府副發言人、現經營社群媒體的北市府幕僚柯昱安則發文駁斥買讚一說。柯昱安表示，數千個人頭帳號進入柯文哲的粉專，打開後台一看都是阿拉伯人。

柯昱安指出，團隊只有5人，沒有能力操作大量人頭帳號灌入柯文哲臉書，嚴正澄清絕非他及團隊、以及台灣民眾黨任何人所為；並說幕僚們曾當著柯文哲的面檢討掉讚程度，「叫市長好好檢討對外發言尺度是檢討假的嗎？」（編輯：張佑之）1080919