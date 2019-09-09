按讚暴漲暴跌 柯文哲：類似極端氣候的極端政治

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台北市長柯文哲今天說，他的臉書粉絲頁在他成功連任後20天內，增加15萬個按讚數，如今在一個月內掉14萬個讚，「類似極端氣候的極端政治，不是一個比較穩定社會該有的現象」。

他上午出席「東明社宅招租記者會」，接受媒體聯訪時做上述表示。

柯文哲臉書粉絲專頁原本有212萬按讚數，粉專「聲量看政治」分析，柯文哲7月底被爆組黨、連日重砲抨擊民進黨與總統蔡英文、9月初接受專訪時提及藝人林志玲懷孕，以及日前說「（總統府秘書長）陳菊是比較肥的韓國瑜」，導致按讚數跌破200萬大關，並持續下探，目前是197萬多個讚。

面對媒體詢問掉粉根本原因是創黨還是頻失言時，柯文哲說，已進行反省，並指去年11月24日後、他連任台北市長的那一天後，「20天內臉書按讚增加15萬」，近期則是一個月內興起退讚潮，退了14萬個讚。

柯文哲說，臉書粉絲專頁按讚數能在短時間內暴漲、暴跌，好像一個人突然胖、突然瘦，對健康也不是很好，「台灣還是要成為一個比較穩固的國家，很多社會現象，要思考怎麼去改變它」。

他認為，類似極端氣候的極端政治，不是一個比較穩定社會該有的現象，但台灣目前的社會現象卻是如此，「只是在柯文哲身上展示出來」。（編輯：李亨山）1080909