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吉里巴斯邦交受關注
在台灣與南太島國索羅門群島斷交後，又傳出與另一太平洋友邦吉里巴斯關係恐生變的消息。外交部9月20日表示，正透過多方管道持續與吉方進行溝通中。
吉里巴斯邦交受關注
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吉里巴斯邦交受關注3/3

吉里巴斯邦交受關注 柯文哲：鞏固大國實質外交

最新更新：2019/09/20 12:16
台灣16日與南太島國索羅門群島斷交後，又傳出與另一太平洋友邦吉里巴斯關係恐生變。台北市長柯文哲（圖）20日表示，台灣要建立「就算邦交全斷光還是活得好好的」機制，大國實質外交要鞏固住。中央社記者裴禛攝 108年9月20日
台灣16日與南太島國索羅門群島斷交後，又傳出與另一太平洋友邦吉里巴斯關係恐生變。台北市長柯文哲（圖）20日表示，台灣要建立「就算邦交全斷光還是活得好好的」機制，大國實質外交要鞏固住。中央社記者裴禛攝 108年9月20日

（中央社記者陳怡璇台北20日電）台灣與南太島國索羅門群島斷交後，又傳與另一太平洋友邦吉里巴斯關係恐生變。台北市長柯文哲表示，台灣要建立「就算邦交全斷光還是活得好好的」機制，大國實質外交要鞏固住。

台北市長柯文哲今天出席社區照顧關懷據點聯合成果展，會後接受媒體聯訪時被問到邦交國恐生變議題，他說：「我們越表示太在意的態度，大陸就更樂於幫我們搞斷交，應該要擺出不在乎的態度」。

對於傳出吉里巴斯恐跟台灣斷交的消息，柯文哲說「那有什麼關係」，並說台灣要建立一個「就算邦交全斷光還是要活得好好的」機制。

柯文哲指出，這些國家對台灣的實質影響很小，「只是這種心理層面...坦白講連心理層面也沒有，只是門面而已啦」，台灣還是要務實外交、鞏固住大國的實質外交，其他的反而實質影響不大。

媒體問昨天柯文哲臉書讚數飆升、被質疑買讚一事，柯文哲表示「我們是絕對沒有錢買任何東西」，也不希望看到網站或臉書成為網軍的戰場。（編輯：李亨山）1080920

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