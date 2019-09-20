資安疑慮監視器入侵校園 綠委籲全面汰換

民進黨立委黃國書（右）、李麗芬（左），20日在立法院召開記者會表示，教育部應全面清查中國品牌海康威視等校內監視器系統廠商，並全面淘汰有資安疑慮的監視器。中央社記者施宗暉攝 108年9月20日

（中央社記者王揚宇台北20日電）台大校園裝設有資安疑慮的中國海康威視監視器，民進黨立委黃國書今天要求教育部應全面清查校園安裝監視器情形，若發現有使用具資安疑慮的中國監視器，應立即停用並全面汰換。

臉書社團NTU台大學生交流版昨天有網友貼出照片，質疑校內使用有資安疑慮的中國品牌「海康威視」監視器。校方解釋，這是2年前採購的系統，會依政府規定儘速處理。

對此，立法院教育及文化委員會的民進黨立委黃國書、召委李麗芬，今天在立法院舉行「中國天眼侵校園，師生資安錄透透－教育部你還在慢半拍嗎」記者會，進行相關說明。

黃國書說，近日來台灣各地公共設施，陸續被發現使用海康威視等中國品牌監視器，而海康威視具有中國官方色彩，也曾被報導協助中國政府設置AI人臉辨識天網系統，美國更規定聯邦政府機構不得購買。

黃國書指出，這次台大教室內出現海康威視監視器，許多師生擔憂遭非法監控，而教育部為強化校園安全，近5年內投入新台幣7億多元，補助3000多校裝設監視器，教育部應盡速全面清查，若發現有使用具有資安疑慮的中國監視器，應立即停止使用並全面汰換設備。

黃國書進一步要求，教育部應檢討現行監視設備管理法規，配合行政院「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，盡速訂定校園監視器採購規範，禁止各級學校採購及使用危害國家資通安全的設備，也呼籲行政單位應徹查所屬單位是否有安裝中國天眼系統監視器，維護國人個資安全。

李麗芬則說，校園使用有資安疑慮的監視系統令人擔憂，而且學生的個資一旦被蒐集，未來會不會被用於人權迫害議題，也讓人擔心，呼籲教育部一定要正視，公、私立學校也要進行全面清查；另外，她也會要求衛生福利部，在所謂托嬰中心等部分要裝設監視系統，也要避免使用有資安疑慮的產品。

今天受邀出席記者會的教育部國民及學前教育署科長孫旻儀說，已在全面清查各級學校含幼兒園所設置的監視器品牌與廠商，現在也在研擬109年度針對全國校安防護的補助計畫，後續會把優先汰換資安疑慮的設施設備，及禁止採購有資安疑慮的產品等規範，納入補助計劃內。

孫旻儀表示，另並要求各地方政府及學校，配合行政院後續若正式公布禁止採購名單，將會列為各地方政府與學校禁止採購的範疇，也會配合教育部所訂的相關採購規範進行辦理。（編輯：林興盟）1080920