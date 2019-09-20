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台灣吉里巴斯斷交
台灣9月16日才與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮20日宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。
台灣吉里巴斯斷交
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台灣吉里巴斯斷交9/21

索羅門吉里巴斯與台斷交 中方：一中原則勢不可擋

最新更新：2019/09/20 16:35

（中央社記者邱國強北京20日電）針對吉里巴斯棄台投中，中國外交部發言人耿爽今天聲稱，連日來同屬太平洋島國的索羅門和吉里巴斯相繼作此決定，再次充份說明堅持「一個中國」原則是「大勢所趨，勢不可擋」。

中國外交部下午舉行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。

耿爽說，中方對吉里巴斯政府作出承認「一個中國」原則，與台灣斷絕外交關係，並將與中國恢復外交關係的決定，表示「高度讚賞」。中方支持吉里巴斯作為「主權獨立國家」作出的這一重要決定。

他聲稱，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。這不僅為聯合國的決議所確認，也是「國際社會的普遍共識」。在「一個中國」原則基礎上，中國已與全球178個國家建立正式外交關係。

耿爽宣稱，連日來同屬太平洋島國地區的索羅門群島和吉里巴斯，相繼作出承認「一個中國」原則，與台灣斷絕外交關係，與中國建交或復交的決定，再次充分說明「堅持『一個中國』原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋」。

他又說，當前中國與太平洋島國關係保持快速發展態勢。中吉關係雖然之前有過波折，但兩國人民一直相互懷有友好感情，中方歡迎吉里巴斯在「一個中國」原則基礎上「早日重返中國和太平洋島國合作的大家庭」。中方願與吉方共同努力，揭開兩國關係發展新的一頁。（編輯：周慧盈）1080920

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