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台灣吉里巴斯斷交
台灣9月16日才與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮20日宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。
台灣吉里巴斯斷交
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台灣吉里巴斯斷交8/21

蘇嘉全：時間會證明吉里巴斯背離台灣是錯誤決定

最新更新：2019/09/20 16:21

（中央社記者范正祥台北20日電）太平洋島國吉里巴斯決定與台灣斷交、轉與北京建交。對此，立法院長蘇嘉全今天表示，要替吉里巴斯的人民感到遺憾與不捨，因為時間終會證明，背離台灣是錯誤的決定。

立法院發布聲明稿，對於繼索羅門群島後，吉里巴斯也受到中國誘惑，蘇嘉全指出，中國在外交上砸下重金，藉由連續搶奪邦交的方式，打擊台灣的信心，意圖影響台灣的選情，然而這只是展現出中國政府對於台灣人民的一無所知。這樣的作法，除了激發台灣人民憤怒之外，根本徒勞無功。

蘇嘉全表示，這不只讓大家看到中國再度展現對台灣的蠻橫與惡意，接連搶奪邦交的行為，也印證過去台灣委屈求全所換來的和平，終究只是假象，不利國家長遠發展。

他指出，綜觀台灣歷史，曾面對不同外來政權殖民與統治，但台灣人民從來沒有因為挫折或困難而倒下，反而是越挫越勇，積極爭取自由民主，也終究開花結果。

蘇嘉全引用英國前首相邱吉爾曾經說過的「成功並不是終點，失敗並不是終結，只有勇氣才是永恆」共勉。蘇嘉全強調，台灣是一座勇氣之島，台灣的人民不會因為這樣而哭泣，更不會因為這樣而倒下，上次不會、這次不會、以後也不會。

蘇嘉全說，「我們永遠會在台灣海峽的另一頭，抬頭挺胸站在威權共產的對面，以民主自由的姿態，繼續與理念相近的國家共存共榮，在國際社會上昂首闊步。」（編輯：李信寬）1080920

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