國會聯誼會成立 瓜國大使：台瓜最佳盟友

（中央社記者陳俊華台北20日電）台灣與瓜地馬拉國會友好聯誼會今天成立，立法院秘書長林志嘉說，在外交多事之秋，顯得瓜地馬拉對台灣多麼珍惜；瓜國駐台大使葛梅斯說，瓜地馬拉是台灣最好的朋友及盟友。

立法院「台灣與瓜地馬拉國會友好聯誼會」下午舉行成立大會，由民進黨立委林靜儀擔任會長，立法院秘書長林志嘉、外交部拉丁美洲及加勒比海司長俞大㵢、瓜地馬拉共和國駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gomez Tirado）、民進黨立委李俊俋、何志偉、余宛如等人出席。

林靜儀說，上會期瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）有到立法院拜會，當時希望除了政府對政府之外，也能有兩邊國會對國會間的合作，聯誼會成立後，盼下一屆的國會更能促進台灣與瓜地馬拉間的國會交流，無論是教育、農業、醫療、衛生、科技等各方面合作，也希望農產品有更多經貿上的往來。

葛梅斯表示，數十年來台瓜邦誼隨著時間更加緊密，日前瓜國國會議員、議長也來台正式訪問，助長兩國情誼，國會聯誼會成立後，正是兩國政府持續提升雙邊政府關係的具體成果；感謝台灣立法院長期提供各項協助，瓜國國會在台灣協助下，推動國會電視台架設計畫，對於國會立法工作、透明化至為重要。

葛梅斯說，台瓜國會友好聯誼會成立將強化兩國關係，有助雙邊交流計畫與合作；他也重申，「瓜地馬拉是台灣最好的朋友及盟友」，將持續努力捍衛相繫兩國的價值觀：民主、主權、和平、自由。

林志嘉說，台瓜國會聯誼會雖然成立最晚，但「好酒沉甕底」，將會是最好的國會聯誼會，在外交的多事之秋，顯得瓜地馬拉對台灣多麼珍惜，雙方有深厚合作關係、密切來往；國會頻道是立法院長蘇嘉全任內推動國會透明化的具體成效，「從台灣透明到瓜地馬拉去」。

俞大㵢表示，相信透過國會聯誼會運作，台瓜兩國情誼會更穩固；珍惜、感謝瓜地馬拉今年5月在世界衛生大會為台灣執言，希望未來在兩國國會努力下，能繼續為台灣發聲，為國際空間、國家整體利益、人民福祉打拚。（編輯：林興盟）1080920