台吉斷交 Kolas：相信不久之後會再牽手

（中央社記者顧荃、侯姿瑩台北20日電）外交部長吳釗燮今天宣布與吉里巴斯斷交，行政院發言人Kolas說，中國要強迫切斷外交關係很容易，「但切斷血脈？不可能！」她相信不久之後會再牽手。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今年7月曾受邀參加吉里巴斯在台北舉行的吉里巴斯獨立40周年國慶日，當時Kolas說，吉國大使藍黛西（Tessie Eria Lambourne）與她有共同的理念：「台灣是主權獨立的國家，姊妹之邦情誼不變。」

Kolas下午在臉書發文表示，吉里巴斯與台灣斷交，她私下向藍黛西表達遺憾，藍黛西黯然地說很難過。於私，她們以姊妹相稱，如今頗有骨肉分離之痛，但畢竟操之不在藍黛西，有遭逼迫的無助之感。

Kolas表示，中國政府為逼迫台灣接受一國兩制，為挽救國家主席習近平低迷的人氣、在台灣大選前懲罰台灣、在美中貿易戰之際懲罰美國、打擊台灣本土政權、助攻對手，最後會出此招，她不覺得怪。

Kolas說，剛剛她陸續向在吉里巴斯的朋友或在台灣的吉里巴斯人民表達遺憾，並跟對方說，或許以後因為公務見面的機會少，但公務之外的聯繫不要斷。斷交消息發布後，聽起來對方也不好受、心情蠻低落。

Kolas指出，一直到今天，她還不斷聽到有政治人物抨擊108課綱充滿「台獨史觀」、「南島史觀」云云，一直用不屑、看不起的口氣發表這些論點的台灣政治人物可能不知道，島國友邦聽了只會更加產生距離感、惡感，不會產生好感。談歷史，不能罔顧事實；談外交，除了中國的威脅利誘，台灣政治人物若繼續講這些話，只是不斷添加柴火，把朋友往外推。

她說，國與國的交往，跟人與人的交往一樣，細微、敏感而巧妙，很多關係的建立藏於無形之間，當然也容易毀於一旦。她真的不知道，這種論點到底是助攻哪一國，但她今天仍微笑跟吉里巴斯人民說，「別哀傷，相信不久之後，我們會再牽手」。

另外，負責援外工作的國合會在友邦設有技術團，國合會駐吉里巴斯技術團共有5人，原本在吉國執行中的計畫有外交替代役專案計畫、吉里巴斯虱目魚苗生產第二期計畫、吉里巴斯養豬計畫、吉里巴斯營養提升計畫等4項計畫。

駐吉國技術團常在臉書粉絲專頁分享與計畫相關的影片、照片，呈現與當地人民密切的互動。台吉斷交後，技術團的臉書上也有許多網友留言為他們加油打氣，網友紛紛向技術團表示，「辛苦了」，也有網友向技術團致敬。（編輯：李信寬）1080920