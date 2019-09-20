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唐鳳25日赴紐約 將會晤友邦官員

最新更新：2019/09/20 21:05

（中央社記者顧荃台北20日電）聯合國大會17日開議，政院人士今天表示，政務委員唐鳳25日將啟程前往紐約參與相關活動，期間將與數名友邦高階官員會面，鞏固邦誼。

對於自由時報報導指這是因為索羅門與吉里巴斯相繼斷交，中國在2020大選前持續打壓台灣的關係，對此政院人士說，唐鳳不是第一次去紐約，每次去紐約都有跟友邦官員見面的例行行程，這次會面也在數月前就已安排好，與友邦會面的目的當然是為了鞏固邦誼，但這並非是斷交的關係。

至於唐鳳將與友邦哪些高階官員會面，政院人士說，因較具敏感性，不便對外透露。

第74屆聯合國大會17日在紐約聯合國總部開議，9月24日至30日舉行總辯論。

政院人士說，唐鳳將於25日出發，再度前往紐約參加駐處舉辦的活動，唐鳳並將帶領今年總統盃黑客松的優勝團隊「出巡隊」及「銀髮天使」兩支隊伍一同前往，向當地社群、僑界、學界，展現台灣的創新實力。

根據規劃，唐鳳27日將出席紐約哥倫比亞大學學生會組織舉辦的「永續發展目標創意解方青年論壇」，擔任主講人；28日將與台僑座談，期間還會參訪知名企業。（編輯：趙蔚蘭）1080920

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