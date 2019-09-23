回應時力 柯文哲：過去哪條作為違反台灣主體性

（中央社記者梁珮綺台北23日電）對於時代力量指若持續迴避國家主權立場的說明，民眾黨將失根；黨主席柯文哲反問，「過去所作所為哪一條違反台灣主體性與優先性」，並重申台灣需要的是明治維新，而非義和團。

柯文哲今天上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

他說，回答總統蔡英文要求闡述台灣價值的答案，也能回答時代力量的提問，「我們過去這段時間所作所為，是哪一條有違反台灣主體性，有違反台灣的優先性？」要求問題應具體條列，否則只是貼標籤。

柯文哲重申自己「兩岸一家親」立場，指兩岸一家親不涉及政治層面，只是情感上的善意表達，只是國防與經濟該準備的還是要準備，而該論述是兩岸關係中留下一個迴旋空間。

他說，「我從來不認為有單純的兩岸關係」，柯文哲表示，兩岸關係是在中美對抗的世界大局下思考台灣的定位，強調做實事比較重要，也是他的一貫態度。

另外，有媒體民調顯示，4成民眾考慮將政黨票投給藍綠以外政黨，而台灣民眾黨是首選，被問及預料可奪幾席立委時，柯文哲表示，選舉還是說服過程，每天認真做事就好。

柯文哲說，不應該是取得政權才能實踐理想，也不能把取得政權是為第一優先，進而合理化所有行為，目標和手段要分開，理想是台灣可以變更好，才是真正目標，否則就算全面執政，國家變更爛，也沒有什麼用處。

面對外界質疑民眾黨首波提名8席區域立委參選人名單恐落選，他說，人因夢想而偉大，2014年他決定參選台北市長時，「有人認為柯文哲會選上嗎？」

至於與其他小黨合作模式，柯文哲說，常是不同思維與不同程度，先是共容，能互相容忍，其次是共融，最後是共榮。（編輯：李亨山）1080923