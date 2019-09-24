吉里巴斯機場整建貸款4.9億 還款期至2044年

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）國合會與太平洋島國吉里巴斯2014年簽署「吉里巴斯Bonriki機場整建計畫」貸款合約，由國合會提供約2000萬澳幣貸款（約新台幣4.9億元），正式還款時間從2021年9月至2044年3月。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯上週接連與台灣斷交，投入北京懷抱。國際合作發展基金會（國合會）在吉里巴斯設有技術團派駐，負責執行虱目魚苗生產第二期計畫、養豬計畫、營養提升計畫等，駐索羅門技術團負責執行蔬果改善計畫、養蜂計畫、養豬整合計畫、糧食作物改善計畫等；不過，斷交後，技術團將儘速撤離。

國合會副秘書長李栢浡今天在外交部例行新聞說明會表示，有關吉里巴斯國際機場貸款案，是由國合會提供商業性貸款，目前還在7年的寬限期內，吉國只需付利息；截至目前為止，吉國還款都正常，沒有出現問題。

根據國合會網站資料，國合會與吉里巴斯於2014年簽署「吉里巴斯Bonriki機場整建計畫」貸款合約，由國合會提供2022.8萬澳幣的貸款（約新台幣4.9億元），整建吉國首都塔拉瓦（Tarawa）Bonriki國際機場的跑道。

國合會指出，這項商業貸款從2014年開始，前7年為利息還款，正式還款期間為2021年9月至2044年3月。

有關駐索羅門群島、吉里巴斯技術團撤團後續，李栢浡指出，駐吉國技術團共有5名技術人員（包括團長），目前會先留在當地處理完撤團業務，之後返台待命，再改派其他國家。駐索羅門技術團包括團長在內共有9名技術人員，目前暫時先留在當地處理撤團後續工作，處理完後再回到台灣待命，改派其他地方。

另外，他說，原本今年預計有6位外交替代役男將赴吉里巴斯服役、4位替代役男將派到索羅門群島服役，不過，在斷交後，他們將會重新抽籤，改派其他地方。（編輯：張均懋）1080924