香港短片包陸委會競賽前三名 陳明通：心靈契合

陸委會短片競賽，得獎前三名作品都是香港題材影片。陸委會主委陳明通（圖）表示，這體現了，台港人民在自由開放下的心靈契合。中央社記者繆宗翰攝 108年9月24日

（中央社記者繆宗翰台北24日電）陸委會今天舉辦短片競賽頒獎典禮，得獎前三名作品都是香港題材影片。陸委會主委陳明通受訪時表示，尊重評審專業判斷，但這也體現了台港人民在自由開放下的心靈契合。

大陸委員會下午在台北舉辦第2屆「eye台灣 win兩岸」短片競賽頒獎典禮，奪下前三名的作品依序是「南橫公路上的香港腳」、「我所知道台灣的二三事」、「借給台灣的香港爸爸」。

首獎「南橫公路上的香港腳」以影像記錄來自香港的社工蔡正彥，8年來深入高雄桃源區的勤和部落，克服了文化隔閡，陪伴一群布農族的孩子快樂長大；第二名「我所知道台灣的二三事」則是自2014年來台就讀的港生，反思歷經太陽花、雨傘運動，到如今反送中的自白。

「借給台灣的香港爸爸」則講述娶了台灣太太的香港廚師張志騰如何在30年左右的時間，融入台灣社會，並帶領台灣團隊奪下2018盧森堡世界盃國際廚藝賽銀牌。

陳明通在會後受訪時，被問到在香港「反送中」運動持續之際，陸委會競賽前三名由香港主題影片包辦，是否有特殊意涵。他表示，這次參賽作品總共80餘件，陸委會尊重評審團的專業判斷。

陳明通認為，這次競賽更感受到的台灣跟香港、澳門也好，大家生活上，感情上還有關注上，可以說是心靈契合

另外，內政部日前預告修訂公務員進入大陸地區許可辦法，明定公務員過境大陸轉機需事先申請。

陳明通今天受訪時則表示，例如從台灣經上海轉機到歐洲，可能會先在虹橋機場降落，入境後再到浦東機場搭機前往歐洲，雖然是轉機，但某種程度也是入境，這是為了規範管理相關樣態，並非新措施，外界不必與兩岸情勢多做聯想。

至於遭陸方關押的非政府組織工作者李明哲回台奔喪一事，陳明通則再度呼籲陸方，不論兩岸再怎麼意見不一樣，應該還是有一個人道的基礎，讓李明哲回台看過世的父親最後一面。（編輯：周慧盈）1080924