總統論文開放閱覽 國圖評估資料庫系統

（中央社記者陳至中台北24日電）總統府23日公布總統蔡英文36年前論文原稿，授權國家圖書館開放大眾閱覽。國圖館長曾淑賢今天表示，目前正評估資料庫系統，待完成授權書、獲得電子檔後，就能上線開放閱覽。

對於蔡總統倫敦政經學院（LSE）博士學位與畢業論文議題爭議，總統府昨天召開記者會，當場公布論文原稿，並為昭公信及鼓勵國際貿易法學研究，授權國圖開放大眾閱覽。

曾淑賢今天接受中央社記者電話採訪表示，今天上午總統府辦公室主任詹志宏到國圖討論開放論文事宜，目前國圖有近60個資料庫，考量內容與方便閱覽等因素，目前評估較可能放在「台灣碩博士論文加值系統」或「當代名人手稿典藏系統」。

曾淑賢表示，不論最後決定放在哪一個資料庫，一定會讓民眾使用家中電腦就能上網查到完整論文，不用親赴國圖使用專門的資訊系統。

國圖目前正等待總統府提供電子檔，並完成授權書簽署，目前沒有確切的開放時間點。中央社記者詢問為何不使用國圖近年引進的掃描機器人，加速掃描並確保品質。曾淑賢解釋，總統論文年代較久遠、紙張脆弱，且掃描機器人較適合裝訂完整、可翻頁的書籍，總統府昨天公布的論文原稿並未裝訂。（編輯：張雅淨）1080924