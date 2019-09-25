台灣首辦國際資訊長協會年會 聚焦數位政府

（中央社記者潘姿羽台北25日電）國際資訊長協會年會首度由台灣主辦，國發會副主委高仙桂致詞時表示，資通技術與資料科技驅動的創新服務管理，是推動數位政府的重要基礎，透過這次經驗交流，有助於加速台灣政府數位轉型進度。

國際資訊長協會（International Academy of CIO, IAC）於2006年成立，目前成員包含日本、美國、芬蘭、俄羅斯、新加坡、台灣、義大利、捷克、泰國、印度、菲律賓、印尼等17個國家組織的學者及政府機關資訊官員，成立目的在於記錄資通訊科技所關聯的社會變遷、分享資訊科技應用實務經驗、並推動跨國政府代表與學者專家的交流，彼此分享最新科技趨勢與應用資訊。

國際資訊長協會第14屆年度大會今天舉行，高仙桂致詞時表示，全球社會快速科技變化，不論是5G、區塊鏈或AI人工智慧等新興科技，都已經從研發實驗室走向落地應用，而這些資通技術與資料科技所驅動的創新服務與管理，都是推動「數位政府」的重要基礎。

高仙桂指出，當網路已成為民眾與政府重要互動管道，調整政府與民眾互動方式，進而理解民意需求，發展創新公共服務，便是各國政府應該面對的課題。

今年大會也以「創新科技驅動數位政府轉型」為主題，針對資訊長與經濟數位化轉型、數位政府創新、人工智慧、自動化與數位化未來、智慧城市、智慧服務與5G、網路安全、政府區塊鏈應用及公民網路參與等核心議題，與來自美國、日本、新加坡等逾14國30餘名學者專家進行討論交流。

IAC主席Jean-Pierre表示，技術創新應融入服務設計及營運的思維，不過重視數據的同時，也要小心數據推論的謬誤；此外，數位政府的服務應奠基於強固安全的運作環境，在民眾的便利性與安全性中取得平衡。（編輯：蘇志宗）1080925