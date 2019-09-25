黃國昌指林家如買37條菸 府：與私菸案無關

（中央社記者陳俊華台北25日電）時代力量立委黃國昌今天說，華航私菸案中，有37條菸是「林家如」以VVIP系統訂購，卻沒在查扣清單裡；總統府說，機上購買免稅菸品者共18人，與檢方偵查中違法私菸案無關。

總統府聲明指出，有關情形屬個人機上免稅品購買，台北地檢署已在8月23日正式說明未涉刑責，而是屬於個人消費行為，若違反規定，由相關單位認定並進行行政裁罰。

媒體報導指出，林家如是總統府發言人室的諮議，屬政務任用。黃國昌說，他之前只知道這個人有買東西，這兩天才進一步比對出來；所有電磁紀錄都在華航電腦裡，呼籲檢方把電磁紀錄攤出來給大家看，超買的部分該追究責任的就要追究。

黃國昌下午舉行「消失的走失貨品、華航高層說謊包庇」記者會時表示，華航私菸案他從7月追蹤至今，他要求刑事責任應追究到底，行政責任部分，總統蔡英文要求各單位徹查到底，交通部長林佳龍也做出同樣的承諾，還說要誠實面對，「問題是真的有誠實面對嗎？」

黃國昌指出，23日他在財政委員會質詢時，他問華航空品處職員黃湘媚訂購33條私菸在哪、另外41條又是誰預購，華航說放在華膳空廚的倉庫；當天下午他直接去關務署台北關，結果關務署說，東西被拿走了。

他表示，機場有華航自主管理的門，沒有海關、航警局的人，只有華航請的保全看著，一個華航員工跑到華膳空廚保稅倉庫，開著華航的車，把東西運出來，「這不是走私，什麼是走私？」林佳龍不知道嗎？華航董事長謝世謙不知道嗎？管制之鬆散，難怪華航員工可以把私菸、免稅品運走。

黃國昌說，昨天在華航空品處辦公室查到私運出來的免稅品和8條私菸，更離譜的是在民宅找到私菸，「華航還要欺騙大家說是代為保管？」另外，有37條菸是一個叫「林家如」的人買的，卻沒在查扣清單裡，且是透過VVIP系統訂購，為什麼起訴書中沒有這個犯罪事實、菸放在哪裡？

黃國昌質疑華航員工將私菸、免稅品運走，關務署副署長彭英偉表示，他們到昨天才知道這件事，華航的人不能去華膳空廚的保稅倉庫提領，縱使提領這批貨物也沒跟海關通報，走的也不是海關管理的門，「是私運貨物的行為」。菸品部分依菸酒管理法，有運輸私菸責任，台北關會收集證據資料，再移送給桃園市政府裁處；非菸品部分，則依照海關緝私條例的「私運貨物」處理。

總統府則透過聲明指出，有關情形屬個人機上免稅品購買，已經司法偵查，台北地檢署已在8月23日正式說明未涉刑責；航班上免稅品購買，「與檢方偵查中違法私菸案無關」。

總統府表示，根據檢方調查，機上進行免稅菸品購買者共有18人，這些人無論是媒體記者及工作人員，屬於個人消費行為，若有違反規定，由相關單位認定，並依規定進行行政裁罰。（編輯：謝佳珍）1080925