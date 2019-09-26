反制中共介選 陸委會：慎防網路攻擊與媒體滲透

（中央社記者繆宗翰台北26日電）對於如何防範中共對台「介選」，陸委會副主委陳明祺今天表示，政府除了完善國家安全防護網之外，更要防止對岸透過網路攻擊散布假訊息，以及用其他方式影響媒體、操弄輿論。

國家安全會議23日下午召開「因應兩岸關係新情勢專案小組」，並提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，示警中國無所不用其極介入台灣2020選舉，升高對台灣的國際打壓，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國，威脅終止ECFA，並不排除特定狀況下對台極限施壓，包括明訂統一時間表等。

大陸委員會26日下午舉行例行記者會，媒體記者提問，政府將如何因應上述情況。

陳明祺表示，為了防範中共對台滲透和干預選舉，確保人民行使選舉權不會受到中共的干預，自由、民主的生活方式不被改變，總統蔡英文已指示因應以及反制「一國兩制」台灣方案指導綱領等工作，加速完備反滲透、反統戰的機制。

他說，針對中共可能介選的作為，國安會也召開跨部會會議，除了完善國家安全防護網的各項法治作為之外，更要防止對岸透過網路攻擊散布假訊息，以及用其他方式影響媒體、操弄輿論。

關於中共可能片面宣布中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），陳明祺則表示，目前ECFA執行尚屬平順；但陸方近期對台施壓力道日增，針對未來可能的經貿施壓作為，需要預為防範。

他強調，陸委會已會同中央銀行跟金融監督管理委員會，密切關注，並且因應對策適時採取應對措施。

至於政府如何預判中共總書記習近平在慶祝建政70週年典禮上的涉台談話，陳明祺表示，中共領導人在建政慶祝活動發表的談話，有既定原則跟規律，對於大陸內外部發展各方面，都必然都會有所關注。

他表示，中共對台政策有既定方針，涉台談話內容，應該會重申中共對台既定立場。陸委會對此有所研議、評估，但很明確的是，台灣人民絕對不會接受「一國兩制」的政治主張。（編輯：林克倫）1080926