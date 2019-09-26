鞏固邦交 外交部擬增太平洋友邦外館人力

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯上週接連與台灣斷交。涉外人士今天說，為鞏固邦交，外交部規劃增加在太平洋友邦大使館的人力，以加強掌握駐在國政治人物、企業界人士背後與中國的關係。

索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交，轉投北京懷抱，台灣邦交國數量降至15個，其中包括帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島等4個太平洋友邦。涉外人士先前表示，外館未來會更仔細盤點、更積極去了解掌握當地的狀況，了解當地政治人物、企業界人士背後與中國的關係。

涉外人士今天進一步透露，為鞏固邦交，外交部規劃增加派駐這4個友邦的外館人力，加強掌握駐在國政治人物、企業界人士背後與中國的關係。同時，外交部也在檢視駐外大使、駐處館員的能力。

另外，涉外人士表示，台索斷交後，目前正在與索國協商，希望保留漁業署派駐索國的秘書，以處理漁業方面的問題。他說，索國也不希望未來雙方沒有任何的合作。

至於未來是否在索、吉設立代表處或辦事處，涉外人士說，這需要考量雙方是否有經貿等領域的實質往來。

有關台灣與友邦吐瓦魯的關係，涉外人士說，駐吐國大使蘇仁崇與吐國新總理拿塔諾（Kausea Natano）見了很多次面，也已邀請他訪台，目前正在規劃中。同時，駐處也在了解吐國的需求，看看台灣可以怎麼配合。

至於帛琉明年將舉行大選，涉外人士表示，駐館跟有機會參選的人都有加強接觸，他們過去都曾來台灣訪問；目前帛琉基層民意是非常支持台灣的。

關於中國在一週內奪去台灣2個友邦，涉外人士表示，這是中國國家主席習近平面對國內壓力，急於透過打壓台灣來「得分」的結果。索羅門、吉里巴斯在很短時間內就決定外交轉向，違反正常的政治邏輯。

他說，過去這段時間以來，台灣跟理念相近國家也都有情資交換。（編輯：蘇志宗）1080926