陳菊等人幕後穿梭 全代會前營造蔡賴合

（中央社記者溫貴香台北28日電）民進黨總統大選蔡賴合作氣氛逐漸醞釀，前行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊1個多月前已在高雄見面懇談，對政治局勢交換意見；賴清德10月將赴美輔選，在全代會前拍板，為黨內營造團結氣勢。

相關人士透露，約1個月前賴清德與陳菊在高雄已經見面懇談，兩人對初選過後的政治局勢交換意見，會談氣氛不錯；對於蔡賴配議題，賴清德雖不把話說死，但也朝正面思考。對賴清德而言，明年大選只能贏不能輸，守住台灣、鞏固本土政權是他參選的主要意義。

過程中，包括屏東縣長潘孟安等與賴清德私交不錯的黨內要角，都不定期與賴清德會晤，也協助安撫挺賴支持者初選過後的不滿情緒。賴清德相當低調，推掉外界許多的會面邀約，包括蔡總統到台南行程，為恐模糊焦點，他都盡量避開，一次到日本石垣島，另一次黃崑虎中秋節音樂會，他則回新北市萬里老家。

陳菊19日接受中央社專訪表示，期待蔡賴合作守住台灣，並說賴清德從政多在順境中前進，總統初選過程是他人生不同的歷練。她認為，如果要做為台灣重要的國家領導人，這些歷練對賴清德都是加分，「大器胸懷、易地而處」，都是很重要的一個過程。

相關人士透露，7月間陳菊隨同總統蔡英文出訪過境美國期間，陳菊與立法院副院長蔡其昌馬不停蹄到美國幾個主要城市與僑界座談，有一晚陳菊與僑界主要僑領會談，僑領們提出小英海外後援會成立，只要賴清德，其餘免談。

民進黨主席卓榮泰接受中央社訪問也證實，25日中常會前一天，24日特別南下與賴清德會面，除了對總統初選過程的爭議釋疑外，也提出10月中旬美國僑界希望賴清德能夠前往，賴清德也表示，這種事情應該要支持、參與。

到美國出席小英後援會成立大會，成為蔡賴合作的第一步，蔡總統今天受訪時也說，本來就有規劃海外後援會成立，讓海外的支持者可以更凝聚，也讓大家能夠更團結。

據指出，賴清德這兩天將啟程前往歐洲，原本規劃9月底與太太吳玫如到歐洲參加一個重要活動、屬於私人行程，預計出國兩週，但因卓榮泰提出赴美行的行程，因此，賴清德可能縮短歐洲行的行程，再赴美國僑界幫蔡總統輔選。

民進黨輔選幹部透露，美國僑界小英後援會成立，這幾天聽說賴清德要出席，讓僑界非常振奮，登記要出席的狀況踴躍。（編輯：黃瑞弘、紀淑芳）1080928