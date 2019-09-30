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鍾小平參選立委自詡郭家軍盟軍 郭辦駁斥

最新更新：2019/09/30 11:56

（中央社記者王承中台北30日電）台北市議員鍾小平將以郭家軍盟軍身份參選新北市立委。鴻海創辦人郭台銘辦公室今天表示，鍾小平遷戶籍至新北市絕非郭台銘授意或指派，更非代表郭家軍出征。

媒體報導，鍾小平將以郭家軍盟軍身分，轉戰新北市第一選區立委選舉，近日就會成立淡水與林口競選總部，郭台銘與台北市長柯文哲都會力挺。鍾小平表示，郭台銘有透過幕僚告知支持參選立委。

郭台銘辦公室今天表示，鍾小平遷戶籍至新北市絕非郭台銘授意或指派，不但從無同掛看板的承諾，更非代表「郭家軍」出征。鍾小平昨天受訪時提到，是郭辦開會決定由鍾小平去淡水選舉等相關言論，完全與事實不符。

郭辦指出，對郭台銘來說，全台凡是認同郭台銘中華民國派理念的人都是友軍，而所謂「郭家軍」出征代表，目前確定的也僅有參選新北第10選區（土城、三峽）的前立委李嘉進之子李縉穎。

郭台銘辦公室目前已設立立委提名及審核小組，經過嚴格審視，只要符合政治替經濟服務、支持創新顧及民生、務實中道不以意識形態騙選票等三項標準，郭台銘都將視為友軍身分，並在日後選舉期間出面站台。（編輯：楊凱翔）1080930

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