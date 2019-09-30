勞團籲防災假盡速立法 勞動部勿阻擋

（中央社記者王揚宇台北30日電）颱風米塔來襲，多個勞工團體今天齊聲呼籲政府應該盡速將「防災假」立法，於本會期完成立法程序，保障勞工安全，同時也希望勞動部勿推託、阻擋。

米塔颱風來襲，台北市、新北市等多個縣市今天停班停課。台灣專櫃暨銷售人員產業工會、台北市產業總工會、婦女新知基金會、台灣青年勞動九五聯盟等團體，今天在立法院群賢樓前舉行記者會，呼籲政府應該盡速將「防災假」立法。

台灣專櫃暨銷售人員產業工會表示，過去颱風蘇迪勒、尼伯特、莫蘭蒂、馬勒卡等侵台期間，有超過70%以上的專櫃人員，仍被要求出勤，導致意外頻傳，甚至有櫃姐因出勤不慎遭掉落樹幹砸中，住進加護病房。

專櫃工會指出，勞工在颱風期間冒危險上班的情形普遍，生命安全也遭受威脅，雖然現行的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，勞工因天災而未能出勤，雇主不得視為曠工、宜不扣發工資，但實際上不具任何強制力。

婦女新知基金會倡議部主任周于萱指出，雖然昨天很多縣市宣布停班停課，但今天仍有很多服務業開店營業，而且另一方面又請顧客做好防颱準備，這十分矛盾。

周于萱說，關於防災假立法，朝野立委目前提出7個不同的修法版本，待黨團協商，其中的共通點包括出勤保障，例如颱風期間冒危險上班，必須得到一定程度的補償，像是雙倍薪資、交通津貼等。

勞工團體今天提出的訴求包括勞動部要配合立法院進行法案的協商，勿推託、阻擋防災假立法，以及希望立法院能盡速協商，並在這個會期完成防災假立法程序。

另外，訴求也提到，一旦災害發生，政府宣布停止上班，雇主不得片面要求勞工出勤，也不得因停止上班減扣假期、工資，以及雇主如徵得勞工同意於災害停班期間出勤，應給付雙倍工資，並提供交通工具或津貼。

出席記者會的國民黨立委蔣萬安說，防災假立法在立法院只剩最後一哩路，希望一個國家有同樣的制度，能一體適用，不要有差別待遇，也呼籲勞動部提出對案，要有擔當。（編輯：楊玫寧）1080930