柯再喊話盼郭台銘列不分區 郭幕僚：不太可能

（中央社記者王承中台北30日電）台北市長柯文哲今天表示，若鴻海創辦人郭台銘列民眾黨不分區立委名單，將有助選情。郭台銘幕僚蔡沁瑜則表示，這不是郭台銘目前的人生規劃，剛退黨不太可能再投入政黨列為不分區立委。

柯文哲中午到台北市第二災害應變中心聽取工作報告，在接受媒體聯訪時表示，若郭台銘願列民眾黨不分區立委，「求之不得」，會再找機會遊說郭台銘，因有「母雞」帶領衝刺國會席次的效果還是較佳。

蔡沁瑜下午接受媒體訪問時表示，不只台灣民眾黨，有一些宗教團體以希望把郭台銘列為不分區立委名單的第一名，但郭台銘現在要做的事情很多，包含智庫、辦學、政策擬定及推動，且郭台銘剛退出國民黨，正在享受無黨一身輕，不太可能再去投入政黨，列為不分區立委。

她說，這不是郭台現在的人生規劃劇本。

對於與台灣民眾黨在立委提名上的合作，蔡沁瑜表示，目前有區域立委的提名審核小組在做全盤規劃，依照過去的原則就是，不會與民眾黨有衝突，提名以誰最有勝算為主，目前雙方還沒有討論到不分區立委名單的部分。

媒體詢問，台北市議員鍾小平稱郭家軍盟軍參選新北市立委，蔡沁瑜指出，之前鍾小平母親過世曾邀請郭台銘擔任治喪委員會主委，郭台銘雖然婉拒但有去上香致哀，當時鍾小平向郭表示要參選，郭台銘則希望鍾小平要加油，會去幫忙站台，但未提要同掛看板，鍾小平雖然不算是郭家軍，但也算是友軍。

蔡沁瑜表示，郭台銘相當珍惜郭家軍的招牌，目前郭家軍唯一派出代表就是要參選新北市土城、三峽選區立委的前立委李嘉進之子李縉穎。對於郭幕僚蔡沁瑜、郭昕宜已分別遷戶籍至桃園八德、台中北屯北區，是否也會參選，蔡沁瑜則說，「我們還在考慮」。（編輯：楊凱翔）1080930