韓代表：台韓都支持公平貿易 雙方合作空間大

韓國駐台代表處1日晚間在台北舉行韓國國慶酒會，韓國駐台代表姜永勳致詞。韓國有5個國慶日，其中一個是10月3日的開天節。中央社記者侯姿瑩攝 108年10月1日

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）韓國駐台代表處今晚舉行韓國國慶酒會，韓國駐台代表姜永勳表示，台韓都支持公平貿易並致力克服全球經濟的不穩定性，雙方有許多可以合作的空間；他並以「芝蘭之交」形容台韓之間的友誼。

韓國有5個國慶日，其中一個是10月3日的開天節；開天節是紀念公元前2333年檀君建立古朝鮮的日子。

5月接任駐台北韓國代表部代表的姜永勳致詞時表示，2019年對大韓民國來說，是特別的一年，因為今年是大韓民國政府的根「上海大韓民國臨時政府」成立百年的日子。

他說，大韓民國臨時政府受到了來自孫中山的廣州政府提供的支持與協助，這個珍貴的緣分延續為日後韓國與台灣的外交關係。他相信，先祖們以遠見撒下了友誼的種子，成為深化雙方友好合作的動力。

談到台韓關係的現況，姜永勳表示，韓台在產業結構上互補，雙方貿易額於去年達到370億美元。韓國是台灣第5大、台灣是韓國第6大的貿易對象。

他也說，台灣、韓國在文化上相似，彼此間有活躍的文化、體育交流，例如K-pop、韓劇在台灣蔚為風潮，台灣的飲食文化也在韓國備受歡迎。

另外，他指出，台韓地理位置相近，以及對於彼此文化的關注，促使韓台人員交流的風氣。去年訪台的韓國人士超過100萬人，訪韓的台灣人士則達到110萬人，他期待今年能夠創下新的紀錄。

展望未來的韓台關係，他說，台韓都支持公平貿易，並致力克服全球經濟的不穩定性。他認為，雙方有許多可以合作的空間。

他也表示，台韓雙方在過去數十年間克服了時間的考驗，使得雙邊關係變得更為成熟。

此外，姜永勳以「芝蘭之交」比喻台韓友誼。他說，「芝蘭之交」 是指芝與蘭兩種香草，結成芬芳、高貴的友誼，早在一個世紀以前，雙方先祖所冀望的韓台友誼，大概就是所謂的「芝蘭之交」。

酒會上，由外交部政務次長徐斯儉代表政府出席並獻上祝福。出席的人士還包括監察院長張博雅、親民黨主席宋楚瑜，以及前副總統連戰等人。

酒會現場也備有海鮮煎餅、韓式炒冬粉、泡菜等韓國美食。（編輯：林興盟）1081001