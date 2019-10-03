史瓦帝尼總理7日訪台 將出席國慶典禮

（中央社記者余祥台北3日電）外交部今天表示，史瓦帝尼王國新任總理戴安伯伉儷7日至11日率團訪台，將出席雙十國慶典禮；戴安伯此行將與相關單位洽談雙邊合作計畫，也將出席史國投資商機座談。

外交部亞西及非洲司司長楊心怡上午在外交部例行記者會表示，史瓦帝尼王國總理戴安伯（Ambrose Dlamini）伉儷此行是首度訪台，訪團成員包括經濟企劃暨發展部長吉納（Thambo Gina）、財政部長瑞肯柏（Peter Rijkenberg）、天然資源暨能源部長本彼得 （Peter Bhembe）等。

外交部表示，史瓦帝尼去年舉行國會選舉，戴安伯於去年10月受史王恩史瓦帝三世延攬組閣；戴安伯長年任職民間企業，上任後將企業經營理念帶入政府，獲史王高度器重。

外交部指出，今年已有6位史國部長級官員訪台，史國也積極在國際場域助台灣。史王恩史瓦帝三世今年9月25日在聯合國大會總辯論呼籲聯合國允許台灣以尊嚴平等原則參與，史國衛生部長恩蔻希今年5月在世界衛生大會強調台灣不應成為全球衛生體系缺口等，展現兩國邦誼友好穩固。

此外，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福下週將訪問中國，並表示若討論到台灣議題，會重申美方政策和關切。外交部發言人歐江安說，感謝薛瑞福公開展現美國一貫堅定的立場，台美關係緊密友好，美國總統川普上任以來，美國高層多次公開信守台灣關係法，也稱讚台灣民主成就，台灣政府將在台美良好互動的基礎上，繼續深化雙方在各領域的夥伴關係。

香港反送中運動持續延燒，甚至有中學生遭警方近距離開槍受重傷。歐江安說，堅定支持香港人民爭取自由和民主，期待香港人民跟台灣一樣享有自由的政治權益。

歐江安說，看到香港近日情勢令人十分憂心，希望香港盡快恢復安定，不希望任何一方錯估情勢，造成歷史性的遺憾，並呼籲北京當局信守香港高度自治的承諾，也不要把台灣跟其他國家對於香港的關心作為指控外力介入的藉口，沒有外力干預的存在。港府應避免過度執法和暴力，傾聽和對話才能和平化解衝突。（編輯：謝佳珍）1081003