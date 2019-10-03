三重催票求連任 蔡總統：蓋屋蓋一半師傅不能換

（中央社記者陳俊華新北3日電）總統蔡英文今天前往三重與老人共餐時表示，過去她用3年時間把台灣基礎打好，現在基礎打好了，事情要一項一項做下去，總統當然也要連任，「蓋屋蓋一半，師傅不能換」。

選戰倒數100天，蔡總統今天中午在民進黨立委余天，及新北市議員陳啟能、李坤城、李倩萍、李余典、彭佳芸等人陪同下，與新北市三重區的里長進行座談，並參與老人共餐。

蔡總統致詞時表示，看到大家很開心，特別安排來與大家吃午餐，蔡總統並開玩笑說，「大家看起來都很年輕，我是不是跑錯地方？」她也問余天，這麼熱的天氣怎麼穿得住西裝？余天則說，一定要穿這樣，來表達敬意。

蔡總統說，她當總統3年多來團隊都很努力，行政院長蘇貞昌大家也很熟悉，「是那個很兇的」，這麼兇就是為了讓整個團隊拿出效率處理事情，讓人民需要的事都能在最短時間內做好，這就是蘇貞昌的信念；很高興蘇貞昌願意擔任行政院長，且蘇貞昌對新北市很熟悉，新北市若有問題都能在第一時間處理。

蔡總統表示，當然總統也是要連任的，因為她用3年的時間，要把台灣的基礎打好，現在基礎打好了，事情要一項一項做下去，「蓋屋蓋一半，師傅不能換」，蔡總統也對現場的長輩說，「蔡英文是不錯的師傅喔」。

接著蔡總統也細數政績，蔡總統說，現在0到2歲托嬰政府有補助新台幣6000元，如果要在家自己帶也有補助2500元，就算是阿公、阿嬤帶也有補助；如果上公立幼兒園只要2500元，其餘都政府出，非營利幼兒園則是3500元。

蔡總統表示，長照2.0部分，全台都有設社區照護站，目前已經有6000個在各地照顧老人家，2016年她上任總統時，當時長照預算差不多是50億元，她每年一直增加，2020年長照預算是400億元；且台灣還有全民健保，兩項加起來，「台灣人應該是全亞洲最幸福的人」。（編輯：紀淑芳）1081003