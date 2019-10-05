國民黨：有信心整合郭台銘 韓國瑜民調將回升

（中央社記者余祥台北5日電）國民黨副秘書長兼任組發會主委杜建德今天說，他們了解鴻海創辦人郭台銘心中想支持國民黨，但還要給檯面下支持者一點時間；有信心整合郭台銘，屆時國民黨總統參選人韓國瑜民調將自然上升。

國民黨主席吳敦義在選前100天撤換原選戰操盤手、組發會主委李哲華，改由黨副秘書長杜建德兼任，引發基層憂慮。杜建德兼任組發會主委後，今天首度接受媒體聯訪，回應外界對選戰布局的疑慮。

媒體詢問，韓國瑜民調落後，如何逆轉勝，杜建德說，他們信心十足，因為韓國瑜是庶民總統，又很接地氣，民調起起伏伏本是很正常的事，真正的決戰關鍵是最後2個月。

杜建德表示，韓國瑜原本民調很高，但後來受到郭台銘可能參選總統的影響，現在國民黨繼續整合。他們了解郭台銘處境，「台上演完了，台下的觀眾還不肯走」，郭台銘想支持國民黨，但還要給檯面下的支持者一點時間；他們有信心可以整合成功，屆時韓國瑜的民調自然上升。

媒體追問，國民黨主席吳敦義與郭台銘的「吳郭會」破局，如何整合郭台銘，杜建德說，國民黨遭遇很多困難、挫折，但不忘溝通協調，只要誠意十足，郭台銘既然捍衛中華民國，相信會殊途同歸。

杜建德也提到，吳敦義7日將親自參與各縣市黨部的工作會報，這代表2020勝選誓師行動的開始，吳敦義下達命令後，各縣市黨部就進入實質行動，立委與總統一起輔選。

郭台銘已退出國民黨，並自推立委參選人，媒體詢問，若有藍營人士為郭家軍站台，是否違反黨紀；杜建德說，若國民黨在立委選區中有提名人選，國民黨員當然都要輔選黨籍立委參選人，若違反將會視情節而定。

至於郭台銘能否為國民黨立委站台，杜建德說，郭台銘支持中華民國，雖然現在非國民黨員，但與國民黨目標一致，若郭台銘為支持中華民國的立委站台，他們都予以尊重、樂觀其成。（編輯：謝佳珍）1081005