蔡總統首波募款小物辣英粉 1萬份額滿

（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文競選連任辦公室昨天推出首波募款小物「辣英粉」，昨晚由於開放募款網頁的瞬間流量過大，造成金流平台故障；蔡總統競辦發言人官網今天中午宣布，1萬份募款小物已確認預定額滿。

蔡總統競選連任辦公室昨晚推出只要捐款新台幣1450元就可得到「辣英粉」組合，內容包括花蓮辣椒醬1罐與新竹米粉2盒。

蔡總統競選辦公室發言人今天透過臉書專頁宣布，截止今天下午1時10分，第一波「辣英粉」募款小物1萬份確認預定額滿。

蔡總統競選辦公室指出，昨晚蔡總統官方LINE同時上線人數超過4800人。蔡總統昨晚發文後，第2分鐘就有超過1萬9000份訂單，遠遠超乎預期，但因為系統負荷不了，導致訂單無法確認。

蔡總統競選辦公室表示，第一波的捐款者，除第一時間收到的確認信外，將在9日前以電子郵件及手機簡訊發出訊息，通知出貨時間，提醒使用超商捐款的民眾，務必記得於時限內繳費；這次沒有成功加入「辣英粉」計畫的民眾也請放心，將在最快時間統計未繳款的名額並釋出，也即將再推出第二波募款計畫。（編輯：蘇志宗）1081006