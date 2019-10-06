更多編輯台推薦新聞：
影片／機器人幫助癱瘓者走路 法國研究獲初步成果
科技

影片／機器人幫助癱瘓者走路 法國研究獲初步成果

金鐘獎第54屆 完整得獎名單
娛樂

金鐘獎第54屆 完整得獎名單

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡總統首波募款小物辣英粉 1萬份額滿

最新更新：2019/10/06 15:05

（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文競選連任辦公室昨天推出首波募款小物「辣英粉」，昨晚由於開放募款網頁的瞬間流量過大，造成金流平台故障；蔡總統競辦發言人官網今天中午宣布，1萬份募款小物已確認預定額滿。

蔡總統競選連任辦公室昨晚推出只要捐款新台幣1450元就可得到「辣英粉」組合，內容包括花蓮辣椒醬1罐與新竹米粉2盒。

蔡總統競選辦公室發言人今天透過臉書專頁宣布，截止今天下午1時10分，第一波「辣英粉」募款小物1萬份確認預定額滿。

蔡總統競選辦公室指出，昨晚蔡總統官方LINE同時上線人數超過4800人。蔡總統昨晚發文後，第2分鐘就有超過1萬9000份訂單，遠遠超乎預期，但因為系統負荷不了，導致訂單無法確認。

蔡總統競選辦公室表示，第一波的捐款者，除第一時間收到的確認信外，將在9日前以電子郵件及手機簡訊發出訊息，通知出貨時間，提醒使用超商捐款的民眾，務必記得於時限內繳費；這次沒有成功加入「辣英粉」計畫的民眾也請放心，將在最快時間統計未繳款的名額並釋出，也即將再推出第二波募款計畫。（編輯：蘇志宗）1081006

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報