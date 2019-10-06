更多編輯台推薦新聞：
把自己當挑戰者 林昀儒全運會男單稱王
運動

把自己當挑戰者 林昀儒全運會男單稱王

金鐘獎第54屆 完整得獎名單
娛樂

金鐘獎第54屆 完整得獎名單

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

卓榮泰全國選區大巡走 首站訪新竹連儂牆

最新更新：2019/10/06 17:44

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）民進黨主席卓榮泰今天展開「全國73選區大巡走」，首站至新竹市為立委參選人鄭宏輝拉抬，並一同走訪東門城地下道的「新竹連儂牆」，宣示會站在政府立場，團結捍衛自由民主。

卓榮泰下午在新竹市長林智堅、立委柯建銘、鄭宏輝及多位民進黨籍新竹市議員陪同下，到新竹市東門城地下道參觀新竹連儂牆，在聽完連儂牆發起團隊的介紹與說明後，卓榮泰在便條紙上寫「自由香港、民主台灣、永垂不朽」，貼在連儂牆上，表達對香港的關心。

卓榮泰在參觀完新竹連儂牆後表示，在台灣若是堅持民主與人權的國會議員夠多，人民就不需走上街頭，只要進入投票所，就能解決問題。

卓榮泰接受媒體聯訪時說，總統蔡英文在台灣主權、國家安全的立場上，從來不會受到人民的質疑，也希望政府與人民能團結在一起，執政黨會做後盾，堅守立場。

卓榮泰說，今天展開全台73選區大巡走，第一波會把所有基層走一遍，之後會進入總統、立委競選總部的成立階段，再來就會檢討哪些是熱戰區、決戰區，作重點安排與下一階段的選戰部署，目前對所有選區都是同樣看待。

媒體問「台北市長柯文哲說，民進黨採取降溫戰術，只要投票率低就會贏」。卓榮泰強調，柯文哲從來就不會知道民進黨的戰略，至於會採何種戰術，他說「我不會告訴他的」。（編輯：黃世雅）1081006

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報