卓榮泰全國選區大巡走 首站訪新竹連儂牆

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）民進黨主席卓榮泰今天展開「全國73選區大巡走」，首站至新竹市為立委參選人鄭宏輝拉抬，並一同走訪東門城地下道的「新竹連儂牆」，宣示會站在政府立場，團結捍衛自由民主。

卓榮泰下午在新竹市長林智堅、立委柯建銘、鄭宏輝及多位民進黨籍新竹市議員陪同下，到新竹市東門城地下道參觀新竹連儂牆，在聽完連儂牆發起團隊的介紹與說明後，卓榮泰在便條紙上寫「自由香港、民主台灣、永垂不朽」，貼在連儂牆上，表達對香港的關心。

卓榮泰在參觀完新竹連儂牆後表示，在台灣若是堅持民主與人權的國會議員夠多，人民就不需走上街頭，只要進入投票所，就能解決問題。

卓榮泰接受媒體聯訪時說，總統蔡英文在台灣主權、國家安全的立場上，從來不會受到人民的質疑，也希望政府與人民能團結在一起，執政黨會做後盾，堅守立場。

卓榮泰說，今天展開全台73選區大巡走，第一波會把所有基層走一遍，之後會進入總統、立委競選總部的成立階段，再來就會檢討哪些是熱戰區、決戰區，作重點安排與下一階段的選戰部署，目前對所有選區都是同樣看待。

媒體問「台北市長柯文哲說，民進黨採取降溫戰術，只要投票率低就會贏」。卓榮泰強調，柯文哲從來就不會知道民進黨的戰略，至於會採何種戰術，他說「我不會告訴他的」。（編輯：黃世雅）1081006