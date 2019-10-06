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台灣加入CPTPP 馬台商總會籲馬國政府支持

最新更新：2019/10/06 23:16
馬來西亞台灣商會聯合總會會長林永昌（前排左3）5日呼籲馬來西亞政府支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），為馬台雙邊關係創造更大福利。（駐馬來西亞台北經濟文化辦事處提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真　108年10月6日
馬來西亞台灣商會聯合總會會長林永昌（前排左3）5日呼籲馬來西亞政府支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），為馬台雙邊關係創造更大福利。（駐馬來西亞台北經濟文化辦事處提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真　108年10月6日

（中央社記者郭朝河吉隆坡6日專電）馬來西亞台灣商會聯合總會5日呼籲馬來西亞政府，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），為馬台雙邊關係創造更大福利。

馬台商總會會長林永昌昨天在第29次常年大會上發表聲明表示，台灣位居世界貿易組織（WTO）第18大貿易國，而且是亞太區域第7大對外投資國；與目前跨太平洋夥伴全面進步協定11個會員國比較，台灣是第5大經濟體；受惠於世界貿易組織體系下開放透明及可預測的貿易環境，對馬來西亞經濟發展貢獻良多。

同時，台灣是大馬第6大貿易夥伴，大馬則是台灣的第7大貿易夥伴；2018年的雙邊貿易總額達到約200億美元（約新台幣6175億元）；超過1750家台灣企業在馬來西亞投資經商，對台灣的原材料、設備及關鍵零組件具有高度要求。

他認為，一旦台灣加入CPTPP，將可降低台商進口關稅，鼓勵台商在馬國擴大投資；也降低台商在馬國的投資風險與成本，為馬國創造更多就業機會，帶動馬國出口及電子電機等高科技產業的發展。

因此，林永昌呼籲馬國政府支持台灣加入CPTPP第2輪的諮商談判，為兩國創造更大的經濟利益，為兩國人民帶來更多的福利。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠在會上表示，CPTPP共11個成員國中，尚剩4個國家－即馬來西亞、秘魯、汶萊及智利，有待在國內政府的層面完成批准加入程序。

她表示，馬來西亞政府在去年大選前，由前朝聯邦政府簽署協定，新政府上任後仍有待在國會完成批准加入協定的程序。台灣方面希望，一旦馬國完成程序，未來當CPTPP招收新成員國時，支持及同意讓台灣加入第2輪談判。（編輯：馮昭）1081006

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