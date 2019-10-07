新北私幼爆超收 教育局：嚴查最重可停業

（中央社記者王揚宇台北7日電）針對新北市某幼兒園日前爆出超收學生、違規營業等爭議，今天有受害家長與民進黨立委余宛如、李麗芬一同召開記者會，盼政府協助處理孩子的轉校、退費作業等相關配套事宜，保障孩子權益。

今天出席記者會的新北市政府教育局幼兒教育科長廖曼雲表示，事發迄今已稽查6次，開罰新台幣51萬多元，此案非常嚴重也不應該；因此「提升到工安層級，如果再有一次的話，最重可罰廢止設立許可，不要讓幼兒繼續受害」，也會在網路上公告缺額讓家長查詢，給予相關協助。

余宛如質疑，這家幼兒園爆出超收學生狀況，而且與幼兒園同一負責人的補習班，還把孩子關在狹小密室；另外，園方當初向家長說明的服務內容不符事實，這些恐涉及刑法妨害自由罪與詐欺罪罪嫌。

受害家長說，幼兒園告訴家長其場地設施、空間、師資優良，沒想到孩子就讀後，發現這根本是一場騙局，而且看了新聞才知道幼兒園有那麼多違規紀錄。

這名家長指出，此幼兒園不僅有超收學生問題，而且在未告知家長的情形下就把孩子載到補習班，還有將孩童關在密室內躲避查緝等違法情事，而且還要家長簽保密協議，她希望這件事情能趕快停止，不要再有家長和孩童受害，也希望政府單位能提供相關協助，包括孩子轉學等。

李麗芬表示，針對違規幼兒園的負責人、名稱或違規事項等依法要公告，但一般家長不易查詢，希望中央督促地方政府進行改善；此外，教育部國教署要去全面清查各縣市的收退費標準中，「超收」部分有無納入退費規範中。

余宛如也問今天到場官員，對於不法超收問題，家長能否要求全額退費，以及是否能協助孩童轉校，減輕家長負擔。

廖曼雲說，事情發生到現在，有陸續安排6次稽查，而在最後一次，甚至覺得幼兒園、補習班涉及重大工安事件，因此非只有教育局，而是包括消防、工務單位一起破獲密室，且在密室裡面查獲有90名幼童非法收托狀況，最後裁罰新台幣30萬元，超過現行法規所規定的3萬元。

廖曼雲表示，幼兒園與補習班所涉違法狀況，從8月到現在已開罰51萬9000元，「這案子真的非常嚴重，我們非常震怒，覺得非常不應該，這案子目前提高到工安層級，如果再有一次的話，最重可罰直接廢止設立許可」。

廖曼雲指出，至於退費部分，目前已函文給教育部國教署，詢問相關退費依據與標準，另外也詢問板橋區其他幼兒園有無缺額，家長若有需要會提供相關協助，會將缺額公告在網路上讓家長查詢。（編輯：蘇志宗）1081007