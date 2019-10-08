黃介正談韓國瑜國防理念 有實力才有和平安全

（中央社記者江今葉馬里蘭州埃利科特市7日專電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團成員黃介正闡述韓國瑜國防理念指出，韓國瑜認為維護兩岸和平需有務實的大陸政策，也要有堅強的軍事力量做後盾，相信「實力才有和平」，「和平才有民生」。

黃介正今天在國民黨主席吳敦義與韓國瑜授權下，在美台國防工業會議發表專題演說。根據他公布的講稿內容，黃介正向與會人士表示，台灣歷經3度政黨輪替，已經一再確認，堅持「親美路線」的台灣人要以選票決定是否持續兩岸溝通中斷現況，以及是否延續台海戰爭風險升高做法。

他指出，有別於以往定位兩岸政治關係的「橫向光譜」，今年總統選舉更添加庶民與建制對比關係的「縱向光譜」，讓選情更為複雜。

至於國民黨與韓國瑜的國防理念，黃介正指出，韓國瑜認為國防目的在於維護台海和平穩定，讓百姓安居樂業，而創造及維持兩岸和平，除了要有聰慧且務實的大陸政策外，也要有堅強的軍事力量做為後盾。韓國瑜始終服膺已故美國總統雷根所說的「有實力才有和平」，也更相信「有和平才有民生」。

黃介正進一步闡述表示，國民黨與韓國瑜的國防理念建築在「預防戰爭」、「持久戰立」、「軍民結合」、「軍紀榮譽」四個基本概念上。國防建軍重點在於「不讓對方下達動武決心」，決不做區域的麻煩製造者，而是要做一個負責任的印太區域安全伙伴。

他指出，要預防戰爭就必須依循「探索創新」、「貼近實戰」的原則，不斷透過訓練演習驗證，建構國軍「不對稱」、「能持久」的實質戰力。相信國防是國家總體建設的一環，投資國防與建構戰力的同時，也要與經濟產業發展融合，「國防與民生結合」才能厚實整體國力。

他指出，國防建軍原本就是「持續」與「革新」的融合，也就是在既有的建軍計畫基礎之上，依據現代戰爭需求、可獲先進科技、管理模式創新、組織結構調整，與時俱進地進行改革。

黃介正指出，若是明年韓國瑜能在總統大選獲勝，國防政策的優先重點將包括制訂國家安全戰略、持續充實「整體防衛構想」、優化國防採購、支持本土國防產業、國防預算有意義增長、基礎兵力需求檢討、驗證後備動員改革、大力投資軍事教育、重視基層部隊管理效能，以及以實戰需求建構軍陣醫學。（編輯：張佑之）1081008