國民黨代表與美官員密談 說明韓國瑜國防政策

（中央社記者江今葉馬里蘭州埃利科特市7日專電）國民黨籍立法委員江啟臣透露，今天與美國國防與行政官員召開閉門會議。立委許毓仁透露，主要是針對國民黨與國民黨總統參選人韓國瑜對軍事軍購看法進行交流。

美台國防工業會議6至8日在馬里蘭州舉行，國民黨今年特別派出江啟臣、許毓仁、前國防部副部長陳永康、淡江大學副教授黃介正、國安局前駐美中將特派員田在勱等5人組團與會。

江啟臣在會後記者會上透露，今天上午和美國國防官員、美國在台協會主席莫健（James Moriarty）等人進行閉門會議，雙方有良好的對話與溝通。美方也從黃介正中午的專題演講中了解國民黨的國防政策是以預防戰爭、維持戰力為最大主軸。

許毓仁表示，閉門會議主要是與美方官員針對韓國瑜國防政策與國民黨軍事軍購的看法交流。美方也希望了解國民黨執政後的軍購態度、美中台關係中國民黨的立場，以及在即將進行的F-16戰機特別預算上國民黨的想法。

除了今天上午的閉門會議，黃介正也表示，此行還有拜會行程，包括與智庫學者交流，並持續與美方行政官員會接觸，主要是強化、深化美方對國民黨政策與總統參選人的了解。

黃介正不諱言，相較於已經打交道3年多的民進黨政府，美方對國民黨的各項政策，特別是牽涉美國利益部分不太了解，此行主要目的在讓美國對國民黨有信心。此外，美方亦不了解韓國瑜，難免較為擔心與不踏實，所以此行希望讓美方更清楚理解，勿因假新聞或片面說法而負面解讀韓國瑜。

江啟臣表示，台灣在對外政策與兩岸關係上應能扮演重要角色。台灣採取主動也有助包括美國在內的友邦利益，這是雙贏、多贏的策略。但現今情況已不同於8年前國民黨執政時代，若能重返執政，將過去兩岸關係、對外關係造成的傷害降低，將是優先要務。

江啟臣也指出，美中台三邊關係上台灣應該有角色，而非選邊站，相信美國也會樂見台灣扮演積極性且對大家都有利的角色，不會損及某一方或製造對立。這是台灣在這三邊關係中可以掌握的角色，也是國民黨執政後希望積極去扮演。（編輯:韋樞）1081008