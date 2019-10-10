習近平來訪前 印度政要仍踴躍出席雙十國慶晚宴

駐印度代表田中光（右2）與各國使節、貴賓9日晚間在中華民國108年雙十國慶晚宴，觀賞佛光山德里文教中心沙彌帶來的精彩舞獅表演。中央社記者康世人新德里攝 108年10月10日

（中央社記者康世人新德里10日專電）在中國國家主席習近平訪問印度前夕，駐印度代表處昨晚在新德里舉行中華民國108年國慶晚宴，多位印度政要、國會議員仍踴躍出席這場盛宴。

駐印度代表處昨晚在新德里君悅飯店舉行108年國慶晚宴，吸引包括印度各部會官員、國會議員、政黨人士、學者專家及媒體共數百人與會。

中國近年積極在國際打壓台灣，甚至收買台灣的友邦，且正值習近平11日、12日訪問印度、出席第2次中印非正式領袖峰會前夕，許多印度媒體踴躍出席雙十國慶晚宴，關注印度官員和國會議員是否因此自我設限沒有出席。

不過，包括上台祝賀中華民國生日快樂的印度人民黨（BJP）籍國會議員兼BJP發言人雷奇（Meenakshi Lekhi）在內，仍有多位印度各部會官員及總理辦公室官員出席這場晚宴。

德國、巴拉圭、巴布亞紐幾內亞等多國駐印度大使及亞非農村發展組織（AARDO）新任秘書長辛赫（Manoj Nardeo Singh）等人也出席，表達對民主台灣的支持。

駐印度代表田中光致詞強調，儘管面臨國際挑戰，但中華民國台灣仍堅持民主與自由的核心價值，展現強大的適應力及維護台灣的永續發展。

展望未來，田中光表示，台灣將繼續奉行及捍衛自由民主、創新經濟、升級科技、促進多元化社會及深化外交，承擔國際責任且提供人道主義援助的政策。

田中光也談到台印關係幾年來的長足進展，包括2018年雙邊貿易額比2000年成長了6倍，達到75億美元；與2016年相較，台灣2018年投資印度躍升了12倍，達到3600萬美元；台灣也是與印度重新簽署雙邊投資協議的首批國家之一。

此外，田中光說，台印剛結束第12屆次長級經濟會議，而首個台灣資通訊（ICT）產業聚落的工業園區也在班加羅爾興建；台印雙邊教育人才交流和科技合作，更有長足發展。

田中光強調，台灣和印度是天然的夥伴，當今共同面對氣候變遷、恐怖主義及威權政權的挑戰，台灣決心與印度及其他志同道合的國家緊密合作，促進區域的和平與穩定，實現聯合國永續發展目標，並堅持共享的（民主）價值觀。

在晚宴上，與會貴賓都對佛光山德里文教中心小沙彌的舞獅演出，及播放「勇敢自信、世界同行」的國慶影片展現台灣美景及各項領域進展印象深刻。（編輯：陳永昌）1081010

駐印度代表田中光9日晚間在新德里舉行的雙十國慶晚宴致詞，強調台灣將堅守民主與自由的核心價值。中央社記者康世人新德里攝 108年10月10日