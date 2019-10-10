史明追思活動13日登場 台大至凱道有交管

（中央社記者黃麗芸台北10日電）台獨運動先驅史明病逝，史明教育基金會等將在10月13日舉辦遊行及追思會。北市警方今天指出，台灣大學至凱達格蘭大道沿途在當天下午1時至晚間8時30分將有交通疏導及管制。

台灣獨立建國運動先驅史明於9月20日病逝，享嵩壽103歲。史明教育基金會等將在10月13日舉辦「振魂護國－與史明歐里桑再走一段台灣路」大遊行暨追思會，以行動追思及一起走這條未完的建國路。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，史明追思會集會活動，遊行路線從台大校門口集結後出發，經羅斯福路、中山南路，在凱達格蘭大道集會後解散，屆時將針對遊行路線進行階段性彈性交通管制。

活動交通管制時間，為10月13日下午1時至晚間8時30分。

追思會集會地點，分別為凱道（凱道1號至2號）北側、羅斯福路四段（羅斯福路四段4號至20號）東側、新生南路三段（新生南路三段86號至羅斯福路三段312號）南側。

交通警察大隊提醒，請用路人屆時提前避開管制路段；另遊行隊伍行經時，車道也將縮減或管制，請依現場員警指揮減速慢行。（編輯：戴光育）1081010