駐英代表處國慶酒會 500人出席祝賀

（中央社記者戴雅真倫敦10日專電）中華民國駐英國代表處9日晚間在倫敦全國自由俱樂部盛大舉辦雙十國慶酒會，包括台英國會小組共同主席、多名上下院國會議員，以及政學僑各界人士近500人出席，場面熱烈。

台英國會小組兩名共同主席羅根（Lord Rogan）及伊凡斯（Nigel Evans）、上議院前議長杜淑珊女爵（Baroness D'Souza）、宏都拉斯駐英大使羅梅洛-馬蒂內茲（Ivan Romero-Martinez）、上議員貝特爾（Lord Bethell）、吉爾（Lord Gill）、西敏市長布希（Ruth Bush）等人與會同慶。

中華民國駐英代表林永樂致詞表示，台灣民主繁榮、社會開放，是全球第21大經濟體，國內生產毛額（GDP）超過6000億美元，在全球資訊與通訊科技（ICT）產業供應鏈中扮演重要角色。在總統蔡英文領導下，政府推動5+2產業創新計畫，力圖加強生物醫學、綠能科技、智能機械等台灣關鍵產業。

林永樂也說，台灣繼續積極爭取有意義地參與國際組織，例如世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），並感謝英國在這方面支持台灣。

台英關係近年來持續穩定成長，林永樂舉例，今年3月底，科技部長陳良基率團訪英，經濟部次長王美花於幾天前剛率團在倫敦與英國國際貿易部副部長勃恩斯（Conor Burns）共同召開第22屆台英經貿對話會議。

他說，英國是台灣在歐洲的第3大貿易夥伴，雙方在觀光、文化、教育及科技領域的合作日趨密切。目前台英在智慧城市、再生能源、離岸風電和鐵路產業上已發展愈來愈多的合作，未來將持續加強台英經濟夥伴關係，並推動雙邊在各領域的實質合作，期待繼續與英國友人合力促進雙邊關係。

台英國會小組共同主席羅根致詞時表示，中國在國際場域打壓台灣，對內控制民眾，目前香港超過100萬人上街頭的反送中示威，就是中國壓迫民主自由的又一實例。中國的行為，不僅危害台灣，也威脅全世界的民主。

他特別聲援台灣表示，對中國阻擋台灣參與國際組織，以及過去施壓英國航空公司（BA）要求網站不得將台灣列為國家，台英國會小組將持續表達反對立場。

酒會上也播放國慶及國情簡介等影片，並發送英國「金融城早報」（City A.M.）刊登的中華民國國慶特刊等文宣品，今年更特別邀請「龍貓茶」、「小島」及「台沛」3家台灣廠商到場設攤，增進賓客對政府政策、台灣美食文化等瞭解與交流。（編輯：郭中翰）1081010