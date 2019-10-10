布拉格雙十國慶酒會 布拉克四重奏演出

駐捷克代表處9日晚間在布拉格舉行中華民國108年雙十國慶酒會，由著名的布拉克弦樂四重奏擔綱演出。（駐捷克代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年10月10日

（中央社記者林育立柏林10日專電）駐捷克代表處昨晚在首都布拉格舉行慶祝中華民國108年國慶酒會，由被禁止在中國登台的布拉克弦樂四重奏（Pražák Quartet）擔綱演出，獲得全場掌聲喝采。

成軍於1970年代的布拉克弦樂四重奏是捷克代表性的室內樂團體，由於布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）的友台立場，原訂在北京的音樂會9月初被中國官方取消，在捷克政壇掀起軒然大波。

中華民國駐捷克代表汪忠一致詞表示，就任3年多來，台捷雙邊貿易大幅成長，2018年逾18萬台灣人來捷克旅遊，兩國關係在對等和互重的基礎上，不論在貿易、投資、觀光、文化領域都有相當的成長空間。

他說，儘管受到中國打壓，台灣會繼續堅持民主的理念，在國際社會扮演負責任參與者的角色，期盼捷克各界友人基於相同信念一起守護民主，並全面深化兩國的交往。

捷克參議院議長庫培拉（Jaroslav Kubera）致詞時表示，兩國從1990年代起密切互動，共享民主價值，在貿易、投資、科技等領域合作，相信雙邊關係在良好的基礎上將持續發展。

今年國慶酒會由布拉克弦樂四重奏擔綱演出，捷克女高音艾巴（Noema Erba）及台灣女高音詹美慧分別領唱捷克及中華民國國歌，共有參眾兩院議員、官員、學術、企業、藝文界等數百位賓客參加。（編輯：郭中翰）1081010