學姐帶學弟妹 民進黨立委籌組新創縱隊

（中央社記者郭建伸台北15日電）迎戰2020大選，民進黨立委余宛如今偕台北市3位立委參選人許淑華、吳怡農、謝佩芬籌組成立「新創縱隊」。記者會上4人簽署創新政策共同宣言，承諾未來進入立法院將推動各項創新政策。

余宛如說，過去這幾年民進黨執政，台灣的經濟轉型有目共賭，而瑞士世界經濟論壇WEF日前評比台灣創新能力為全球排名第四，更是台灣的殊榮。

余宛如說，在立法院這3年多，她也參與許多新創相關法案，包含產業創新條例、公司法、金融監理沙盒、無人載具科技創新實驗條例等；這次他們4個「學姐、學弟、學妹」連結在一起，就是希望讓社會看到他們的強力能量。

許淑華說，她與吳怡農、謝佩芬的選區都是新創產業發展的熱區，他們會跟「學姐」余宛如學習，了解新創產業發展，未來進入立法院，他們將扮演政府跟新創產業的協調角色。

吳怡農表示，他過去作過投資工作內容就是要找新創業者，所以他很熟悉新創業的需求；但光靠單一立委沒辦法做到所有的事，一旦他們明年有機會進入國會，將匯集成一個共同陣線，努力替新創產業耕耘。

謝佩芬表示，她認為創新是台灣人的基因，也是許多年輕人的夢想與未來，她的選區有很多新創基地及社會企業，她參選後也走訪一些新創公司，希望未來有機會藉由她的外交專長，替新創產業連結國際。

余宛如等4人記者會結束前也簽署「創新政策共同宣言」，內容包含推動友善新創發展的法規、協助台灣新創團隊開拓國際市場及引入國際資金、打造台灣成為國際新創匯流基地、媒合新創團隊與成熟企業合作、鼓勵社會新創企業發展。（編輯：林孟汝）1081015