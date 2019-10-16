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海軍新艦如何命名 嚴德發：納台灣鄉鎮市區

最新更新：2019/10/16 13:22
海軍參謀長敖以智16日表示，沱江艦後續艦及新型船塢運輸艦的命名作業預計2020年陸續展開。圖為配備雄二、雄三攻艦飛彈的沱江艦。（中央社檔案照片）
海軍參謀長敖以智16日表示，沱江艦後續艦及新型船塢運輸艦的命名作業預計2020年陸續展開。圖為配備雄二、雄三攻艦飛彈的沱江艦。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北16日電）海軍參謀長敖以智今天表示，沱江艦後續艦及新型船塢運輸艦的命名作業預計明年陸續展開，沱江艦後續艦仍以「江」字為原則，運輸艦預計用「海」命名，但國防部長嚴德發說，也會以台灣鄉鎮市區納入命名。

立法院外交及國防委員會上午邀請嚴德發報告2020年國防預算。民進黨立委蔡適應出席質詢時詢問，目前正在建造的沱江艦後續艦，以及未來新型船塢運輸登陸艦將如何命名。

列席的敖以智表示，待軍艦下水前才會啟動命名作業，2艘沱江艦後續艦命名作業預計明年啟動，而兩棲船塢運輸艦預計在2021年。依規定，沱江艦後續艦未來仍會以「江」字為原則。蔡適應詢問，是否會是「瀾滄江、長江、黃河」，但官員表示不會。

兩棲船塢運輸艦的部分，敖以智表示，原則上該型艦為一級艦，預計用「海」定名，未來會繼續徵詢意見。嚴德發表示，未來也會以台灣鄉鎮市區等納入命名。

蔡適應表示，艦艇命名的部分應妥慎考量，兩岸艦艇不要再出現「青島對青島」、「遼寧對遼寧」，否則很「爆笑」。（編輯：蘇志宗）1081016

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