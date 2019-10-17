吐瓦魯擬建人工島盼外援 外交部：洽商未來合作

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）媒體報導，太平洋友邦吐瓦魯新任總理表示，吐國規劃建設人工島，盼外界援助。外交部今天說，台灣是吐瓦魯多年忠實友邦及發展夥伴，將持續與吐國政府洽商未來合作方式，包括氣候變遷議題。

媒體報導，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）日前接受日媒專訪時透露，全球暖化導致海平面上升使吐國面臨國土消失的危機，吐國計劃建設人工島，希望各界提供支援。

對此，外交部發言人歐江安回應表示，拿塔諾於10月1日舉辦的建國41週年慶典上提出百日施政優先工作及4年國建藍圖，揭櫫未來施政方向與重點建設計畫，強調將加強基礎建設、醫療、教育、鄉村發展與氣候變遷等領域。

她說，政府作為吐瓦魯多年忠實友邦及發展夥伴，將持續與吐國政府密切洽商未來合作方式，包括吐國最重視的氣候變遷議題，以彰顯台灣致力協助友邦落實聯合國永續發展目標（SDGs）的決心。

吐國組成新政府後，外交部次長徐斯儉預計10月下旬訪問吐瓦魯，與吐國新政府洽談未來如何加強雙邊合作。

官員先前指出，吐國面臨海平面不斷升高的威脅，台灣先前已協助吐國建造海埔新生地，這也是未來台灣可以持續協助之處。（編輯：黃國倫）1081017