台捷交流增溫 捷克代表盼台北布拉格直航成真

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）捷克及斯洛伐克駐台辦事處今晚共同舉辦國慶酒會。捷克駐台代表Patrick Rumlar表示，捷克和台灣之間的交流逐漸增加，包括人民之間的往來、貿易等，他也期盼台北跟布拉格之間的直航能成真。

捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）於1993年1月1日分成捷克與斯洛伐克兩國。

捷克經濟文化辦事處與斯洛伐克經濟文化辦事處今天共同舉行國慶酒會，Rumlar致詞時表示，今天除了慶祝國慶，同時也要紀念30年前的絲絨革命；這場發生於1989年的民主抗爭終結捷克斯洛伐克一黨獨大的共產政權。

他說，絲絨革命證明了無流血、政權和平轉移的可行性。若當時絲絨革命功敗垂成，也就不會有26年前於台北設立的捷克經濟文化辦事處。

他指出，15年前捷克加入歐盟，是重新成為尊崇自由、民主、人權的國家進程中，自然而然的一步。台灣也珍惜並守護這些相同的價值觀。

談到雙邊關係，他表示，捷克在許多領域發展與台灣的實質合作及交流。人與人之間的往來蓬勃發展，學生交流日益加深，貿易額不斷增加，還有越來越多的台灣人造訪布拉格等。

他期盼，布拉格與台北的直飛航班能成真，這將進一步促進雙方交流，雙方都能受惠良多。

斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek）致詞時表示，在不對社會造成傷害的前提下，追求自由、尋求更好的生活是一種高尚的美德跟情操。因此，他對1989年發生的絲絨革命，以及1993年斯洛伐克與捷克和平分手感到無比自豪，這2個事件都是不動用武力而達成奮鬥目標的範例。

他也提到，台灣人民不是用言語、而是用行動告訴世人，在民主、自由的法治社會過著美好生活是可能的、可行的。生活在大城市或是鄉鎮的一般民眾，是統治者也是領導者，他們把自己的訴求傳遞給自己選出的代表們，這是世界上所有獨裁統治者最懼怕的事情。

談到與台灣的關係，博塔文列舉雙方在經濟、文化方面的交流合作，他並說，未來將更加努力加深與台灣的關係。

外交部長吳釗燮代表政府出席酒會獻上祝福，他並強調，台灣與捷克、斯洛伐克共享自由、民主等價值。（編輯：林興盟）1081017