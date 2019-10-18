感謝美致函企業挺台 外交部籲國際抗中野蠻行徑

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）美國國務院、商務部、農業部10月初聯名致函美國500大企業，鼓勵美國企業加強與台灣的貿易及投資關係，外交部今天表示感謝，並呼籲民主國家應攜手合作，抑制中國侵略性的蠻橫行徑。

根據中央社取得的文件，信函是由美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、商務部主管全球市場的代理助理部長史宜恩（Ian Steff）及農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）共同簽署。信中強調美台關係緊密，並鼓勵美國企業強化與台灣的貿易、投資關係。

外交部對此發布新聞稿表示感謝，同時指出，台灣外交處境日趨艱難，來自中國的打壓從未停歇，中國除誘奪台灣邦交國、杯葛台灣參與國際組織，更鎖定民間企業及美方友台人士做出符合中方政治思想的表述。

例如近期要求台灣飲料連鎖店、美國國家籃球協會（NBA）、法國時尚精品品牌克麗絲汀迪奧（Christian Dior）等跨國企業公開表態，擁護中國官方立場；若拒絕，中國則施以報復手段。美國聯邦眾議員馬隆尼（Sean Maloney）於10月13日在華爾街日報發表文章指出，中國曾威脅馬隆尼拒發簽證，要求取消訪台計畫，這就是其中一個例子。

克麗絲汀迪奧日前在中國一所大學舉辦活動時，因中國地圖未納入台灣遭大陸網友圍剿。克麗絲汀迪奧在官方微博帳號發文表示歉意，並聲明，Dior始終尊重維護一個中國原則。

事實上，不僅是精品業，中國先前也施壓國際航空公司矮化對台灣的稱呼，強加其政治思維在外國企業上。

外交部表示，政府再次呼籲全球理念相近國家團結一致，正視中國政府以政逼商問題的嚴重性，以及中方持續干擾全球各地國際企業及國際航空公司的自主營運。自由民主國家應攜手合作，以具體的行動抑制中國侵略性的蠻橫行徑。

對於美國政府對北京霸凌台灣及施壓國際企業的不當舉措一再挺身相助，外交部表示感謝。除了致函美國500大企業外，史達偉及美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福也在16日聯邦參院外委會亞太小組聽證會上關切中共對台灣的施壓及霸凌威脅，並重申美國將持續支持台灣。

外交部表示，作為國際社會負責任且積極貢獻分享的一員，台灣始終致力維持兩岸及區域的和平穩定，捍衛民主自由制度，爭取台灣更寬廣的國際空間。台灣的民主、自由、人權、法治發展等已普遍獲得國際社會的肯定，無論中國採取任何手段，威脅恐嚇他國屈從中國虛妄的政治主張，僅將引起台灣人民對中國政府的反感，以及國際社會對台灣更強而有力的支持。（編輯：蘇志宗）1081018