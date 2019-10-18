訪高雄漁會 蔡總統欣慰歐盟解除台灣黃牌

總統蔡英文（左2）18日由行政院副院長陳其邁（右）等人陪同，前往訪視高雄區漁會，受到熱烈歡迎，並獲贈題字「旗開得勝」的旗魚模型。中央社記者陳朝福攝 108年10月18日

（中央社記者陳朝福高雄18日電）總統蔡英文今天訪視高雄區漁會，並與遠洋魷魚公會等4大漁業公會座談，對於歐盟6月解除約3年來遠洋漁業黃牌，表示欣慰，對於業者提出更新前鎮遠洋漁港計畫，也表示支持。

蔡總統由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁和立委賴瑞隆等人陪同訪視高雄區漁會，受到高雄區漁會理事長謝龍隱和業界代表熱烈鼓掌歡迎，謝龍隱並代表致贈題字「旗開得勝」的旗魚模型。

謝龍隱先代表業界向總統請求協助更新高雄前鎮遠洋漁港計畫，他說，前鎮遠洋漁港已啟用51年，造就高雄鮪魚和魷魚等產業規模和產值名列前茅，但50多年部分設施老舊及不敷使用，幸有賴瑞隆等人協助爭取，希望中央協助更新，讓漁業界能使用最好的設備。

謝龍隱也利用機會為漁業署向總統爭取預算，不然對漁民不公平。

蔡總統致詞時表示，漁業界經歷過一段經營困難時間，不過歐盟拿掉黃牌後，漁業保住年新台幣400億的出口值和出口機會，這是很重要的事，大家都一起走過3年來的辛苦代價，她認為十分珍貴。

總統表示，政府有在做打基礎的工作，今年初來政績已顯現，大家也都看見，所以農委會報告歐盟解除台灣的黃牌，她心裡放下一塊大石，終於走出困難階段。

蔡總統說，漁業是台灣重要的產業，政府會持續重視，至於謝龍隱提到的漁業署預算問題，她會向行政院「關說一下」。謝龍隱和漁民代表都熱烈鼓掌回應。

至於前鎮遠洋漁港更新計畫，蔡總統說，已有先期改善工程款，而這麼重要的漁港建設和改善工程，會持續把應該的預算備齊，把這樣重要的遠洋漁業基地做好，建設如日本的漁業基地築地。

蔡總統也向漁業界代表說明政府3年多來在打基礎，過程塵土飛揚，也有人有意見，但基礎打完就要開始建設做事，一樣樣的成果顯現出來。

總統說，高雄也有國艦國造政策帶動整個產業，而高雄海事工程能力也要做風力發電且又有500大要來台灣，只要大家不要唱衰台灣，一起來做出台灣的未來，在過去的基礎上打拚未來10年，她相信可以按照計畫一路往前走，年輕人也會留在高雄。

蔡總統隨後與漁業界代表進行座談，未開放採訪，在會後對於媒體詢問有關高雄市長韓國瑜今天與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）會面及閉門會議後，決定不去美國訪問，蔡總統僅微笑而未回應。（編輯：林沂鋒）1081018